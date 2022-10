Guida alla posizione di Bayonetta 3 Broken Moon Pearls: dove trovarle

In Bayonetta 3, trovare Broken Moon Pearls migliorerà la tua magia. Una volta che ne avrai raccolti quattro, si trasformeranno automaticamente in una Perla della Luna piena, che potrai usare nel menu Abilità sia per Bayonetta che per Viola nel corso della storia. Mentre il negozio di Rodin ne ha alcuni in vendita, la maggior parte è sparpagliata nei livelli. Ecco dove trovarli.

Tieni presente che questa guida è in corso; in questo momento, abbiamo coperto il capitolo 7, che dovrebbe darti un sacco di magia con cui lavorare sia per Bayonetta che per Viola.

Capitolo 1

A Shibuya, prendi una delle strade laterali (quella dove puoi vedere un autobus rotto e alcuni soldati a terra) per trovare il “Bacia a loro!” prova. Avvicinati ai nemici e aspetta che ti attacchino. Schiva subito prima che colpiscano Bayonetta per attivare Witch Time. Durante Witch Time, evoca il tuo demone con LZ e premi R per mandare un bacio. Secondo la mia esperienza, il demone ha mandato due baci, colpendoli entrambi, e mentre erano ancora storditi, ne ha inviato un altro che ha concluso la sfida. La ricompensa è una perla della luna spezzata.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

capitolo 2

Dopo il versetto 1, guarda gli edifici sul lato sinistro: uno di loro ha un cartello che dice DFH (sbloccherai un Betwitchment fissandolo per alcuni secondi). C’è un cartellone pubblicitario proprio accanto. Dirigiti in quel punto usando il ragno e vai sotto sul tetto per trovare una prova. Questo è piuttosto semplice. C’è un punto che riempie la tua magia. Stare su quello, quindi evocare il ragno e iniziare a spammare bombe. Dopo aver strisciato un po’ verso i nemici, ragnateli tutti (premendo R). Dovrai ripetere l’operazione per un totale di otto volte per completare la prova. Puoi anche farlo al contrario, ma questo ordine ti farà risparmiare tempo. Una volta fatto, otterrai una Broken Moon Pearl.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

capitolo 3

Mentre ti fai strada attraverso il relitto nell’area di partenza, vedrai una cassa fluttuante che vola in cerchio. Puoi usare la tua convocazione, eseguire attacchi aerei o semplicemente sparargli fino a quando non viene distrutto. All’interno troverai una perla della luna spezzata.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Per il secondo in questo capitolo, dovrai completare un incontro di prova. Puoi trovarlo in cima al tetto a sinistra dell’ingresso del cancello torii che incontri dopo essere salito. Il trucco qui è aumentare di grado i punti combo. Raggiungere i 5.000 richiesti è difficile, ma consiglio di evocare un demone, infliggendo il maggior danno possibile con attacchi diversi, e quando esaurisci la magia, torna a Bayonetta e spara con le sue pistole. Assicurati di non essere colpito; Witch Time è a tuo favore qui e puoi usare il demone non appena puoi per tenere il passo con la combo. Una volta che hai finito, la Broken Moon Pearl sarà tua.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

capitolo 4

Dopo aver terminato il versetto 1 e dirigersi verso la seconda isola, subito prima di imbattersi nella grande porta chiusa a chiave, vedrai un altare del checkpoint sulla destra e una cascata dietro di esso. Segui il percorso a destra e gira l’angolo per trovare la chiave. Da lì, dirigiti verso la cascata e troverai la porta nella grotta interna. Dentro c’è una cassa.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Dopo il verso 2, prima di entrare nella camera interna, fai una deviazione sul lato sinistro usando le piattaforme dietro l’angolo per arrivare all’estremità, quindi salta sulla struttura sopra. Ti imbatterai in una cassa che attiverà un puzzle basato sul tempo. Questo è abbastanza facile: usa il ragno per strisciare attorno al muro e afferrare tutte e cinque le sfere.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Dopo il versetto 4, mentre ti fai strada attraverso il ponte dove i soldati ti acclamano, dirigiti verso il primo edificio a sinistra che vedi (ce n’è uno prima a destra, e poi un secondo a sinistra). Dirigiti sul tetto dall’altra parte e distruggi il forziere per attivare un evento a tempo. Onestamente, 30 secondi sono un sacco di tempo per questo, quindi ho usato la forma del ragno per oscillare e afferrare tutti e cinque i pezzi senza troppi problemi. Una volta che hai finito, guadagnerai un’altra perla della luna spezzata per te stesso.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Capitolo 5

Dopo il versetto 1, nella stessa area, dirigiti a destra per trovare un processo. Devi sconfiggere un paio di nemici qui che possono essere feriti solo durante Witch Time. Quindi, sì, preparati a parare. Ti consiglio di parare subito prima di essere attaccato per ottenere il tempo della strega prolungato. O impazzisci con le combo o evoca il Cheshire, dipende da te. Una volta che hai finito, la Broken Moon Pearl sarà tutta tua.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Dopo il verso 8, troverai una cassa sul lato opposto della stazione del negozio di Rodin. Distruggilo per attivare un evento a tempo. Questo è semplice; assicurati solo di usare il doppio salto e il tuo rampino per muoverti più velocemente verso l’edificio. Riceverai una Broken Moon Pearl per i tuoi problemi.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Capitolo 6

Dopo il versetto 4, ti imbatterai nel negozio di Rodin lungo un lungo sentiero. Usandolo come riferimento, torna indietro e girati di lato per trovare una scala: c’è una prova che ti aspetta lì. La chiave qui è continuare la combo, quindi non dovrebbe essere troppo difficile. Usa le evocazioni e tieni d’occhio eventuali attacchi imminenti in modo da poter schivare in tempo. Una volta che hai finito, la Broken Moon Pearl sarà tua.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Non lasciare ancora la zona! C’è un altro sentiero accanto a quello su cui ti trovi con due casse. Il primo, che ha la forma di un triangolo a terra, ti dà energia illimitata mentre sei lì. Evoca uno qualsiasi dei tuoi demoni e distruggi il forziere galleggiante da quel punto. Questo ti garantirà un’altra perla della luna spezzata per una perla della luna piena.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Capitolo 7

Tempo per una prova. Dopo il versetto 1, mentre continui a raggiungere il livello, troverai una prova in cima a un altopiano e subito prima di una cascata con una porta chiusa a chiave. La sfida qui ti incarica di accumulare 5.000 punti combo contro un singolo nemico. È un po’ difficile, ma ecco cosa ha funzionato per me: usa gli attacchi a distanza quando il nemico è lontano. Non appena carica Viola, preparati a parare. Questo ti darà la possibilità di evocare Cheshire, che può infliggere un sacco di danni e aiutarti con il punteggio. Ripeti l’operazione alcune volte e, ogni volta che ne hai la possibilità, avvicinati e personale con alcuni attacchi in mischia. Fai solo attenzione a non essere colpito in modo che il contatore non scenda a zero. E ancora, in caso di dubbio, usa attacchi a distanza. La tua ricompensa sarà una perla della luna spezzata.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

C’è un’altra perla della luna spezzata se segui il sentiero dietro le cascate nella sezione del deserto che ha l’enorme fiume di sabbia. Prima di dirigersi lì, prendere una breve deviazione sul lato destro e andare dietro le cascate. Dopo aver superato il primo, continua a spostarti dall’altra parte e salta fino al sentiero che porta a una prova all’angolo sinistro: saprai che è il punto giusto perché da cui emergerà un nemico la sabbia. Da lì, guarda dal lato opposto: vedi quella torre? Corri verso la sporgenza, fai un salto e tienilo premuto finché non si trasforma nel rampino, dondolati, quindi fai un altro salto per atterrare sul tetto. Distruggi il forziere per ottenere la seconda Perla della Luna Rotta.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Dopo aver superato le sabbie mobili, quando incrociate i percorsi con i due pilastri con una scala in mezzo, fate una deviazione sul lato sinistro verso quella torre solitaria. Se usi le sporgenze contro la montagna, vai avanti e fai un doppio salto/oscilla verso l’altra estremità per trovare una cassa con dentro una Perla della Luna Rotta.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon