Guida al preordine di Madden 23: All-Madden Edition, bonus per il preordine e altro

L’ultimo gioco di simulazione NFL di EA Sports, Madden NFL 23verrà lanciato ufficialmente venerdì 19 agosto, il primo Madden Football Friday in cinque anni, con un tributo in due edizioni all’omonimo della serie, John Madden, scomparso a dicembre.

Gli abbonati a EA Play e coloro che hanno preordinato la All-Madden Edition possono già accedere al gioco con un’anteprima di tre giorni a partire da martedì. Ma cos’altro possono ottenere gli appassionati di calcio dall’incentivo per il preordine e dall’edizione speciale? E se volessi solo l’edizione standard?

Lo analizzeremo qui per te. Madden NFL 23 è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.

Bonus per la prenotazione di Madden NFL 23

Il bonus preordine per Madden NFL 23 è un insieme di beni virtuali da utilizzare nella modalità Ultimate Team del gioco. I giocatori possono scegliere due giocatori Ultimate Team di livello Elite, uno in attacco e uno in difesa, da un pacchetto di opzioni. Ricevono anche il set All-Madden Gear per i loro giocatori e un “Madden Strategy Item” per aiutare la squadra.

Coloro che effettuano il preordine tramite Best Buy, che offre edizioni digitali, riceveranno anche una carta regalo Best Buy da $ 15.

Madden NFL 23 Standard Edition

A meno che tu non stia preordinando il gioco, quello che vedi è quello che ottieni — Madden NFL 23, per la tua piattaforma preferita. Gli acquirenti digitali possono ottenerlo tramite PlayStation Store e Microsoft Store, oltre a Steam, Origin ed Epic Games Store. Il gioco costa $ 59,99 su PC, PS4 e Xbox One e $ 69,99 su PS5 e Xbox Series X.

Immagine: arti elettroniche

Madden NFL 23 All-Madden Edition

Il $ 99,99, solo digitale Madden NFL 23 All-Madden Edition offre contenuti extra che i giocatori possono utilizzare per creare rapidamente i loro Ultimate Team. Inoltre, per gli acquirenti Xbox e PlayStation, la All-Madden Edition garantisce l’accesso sia alla versione di ultima generazione che a quella attuale del gioco.

I clienti dell’edizione All-Madden ottengono il contenuto bonus per il preordine (la scelta di due giocatori Elite, equipaggiamento All-Madden e “oggetto strategico”) indipendentemente dal fatto che prenotino questa edizione. In quanto tale, il bonus preordine per questa edizione è, di fatto, l’anteprima di tre giorni che è ora in corso. (C’era un incentivo per i preordini di All-Madden scaduti il ​​22 luglio.) I possessori di All-Madden Edition ottengono 4.600 punti Madden, una valuta virtuale premium che può essere utilizzata per ottenere monete MUT, che è la valuta virtuale guadagnata di Ultimate Team .