Guarda il trailer di gioco de Il Signore degli Anelli: Gollum

Nei romanzi de Il Signore degli Anelli, Gollum era un tempo uno Hobbit di nome Sméagol che desiderava ardentemente ricongiungersi con il suo anello magico preferito. Questo gli ci vollero anni e anni, finché non scomparve e divenne completamente un’altra creatura, Gollum.

Non abbiamo dovuto aspettare piuttosto così tanto Il Signore degli Anelli: Gollumche è stato annunciato nel 2019 per l’uscita nel 2021 prima di essere posticipato a settembre, con una presa in giro cinematografica per far uscire Gollum-heads nel frattempo.

Il primo vero trailer di gioco, tuttavia, potrebbe essere di poco conto anche bravo a simulare la miserabile esistenza del personaggio più tragico dei romanzi. (Con questo intendo: sembra proprio l’odore di una vecchia caverna di pesce.)

Ecco come descrive lo sviluppatore Daedelic Entertainment Il Signore degli Anelli: Gollum.

Il Signore degli Anelli: Gollum è un gioco di ruolo d’azione basato sulla trama in cui il nostro contorto protagonista è alla ricerca dell’unica cosa preziosa per lui. Dilaniato dalla sua psiche fratturata, i giocatori dovranno gestire sia Sméagol che Gollum in un viaggio che lo porterà attraverso luoghi famosi, rivelando di più sul suo tempo come schiavo sotto la Torre Nera e sul suo randagio con gli Elfi di Bosco Atro, mentre interagisce con i personaggi iconici della serie.

Sfortunatamente, niente di tutto ciò viene mostrato in questo trailer, il che fa sembrare il gioco tutti i livelli stealth di tutti i giochi pubblicati negli ultimi 20 anni cuciti insieme in un unico pacchetto, con Gollum al posto di Nathan Drake/Lara Croft/uno dei tanti uomini/cloni con il nome in codice “Snake”. Il che è fantastico se ti piacciono le sequenze stealth dei videogiochi poiché sono spesso presentate, meno se non ti piacciono.

Il Signore degli Anelli: Gollum sarà disponibile dal 1 settembre 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch in un secondo momento.