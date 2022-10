Guadagni Morgan Wallen e tutto ciò che sappiamo su di lei!

Morgan Wallen ha un patrimonio netto di $ 4 milioni come cantante e compositore di musica country americana. Wallen è salito alla ribalta dopo essere apparso nella sesta stagione di “La voce.” Morgan si è assicurato un contratto discografico nel 2015 e ha pubblicato il suo EP di debutto, “Indipendente, autonomo”, dopo essere stato espulso dal reality. Tre anni dopo, pubblicò il suo album di debutto in studio di successo commerciale, “If I Know Me”. La reputazione di Wallen come uno dei giovani artisti country più promettenti è stata cementata con l’uscita del suo secondo album nel 2021.

La fulminea ascesa di Morgan non è stata priva di critiche. Nel 2020 è stato trattenuto in un pub per comportamento disordinato, una questione legale degna di nota. Wallen è stato anche preso di mira per non aver indossato una maschera durante una festa durante l’epidemia di Covid-19, soprattutto dopo essere stato sorpreso a baciare molte donne. A causa del problema, la sua apparizione su “Sabato sera in diretta” è stato cancellato. Le cose sono peggiorate quando è stato sorpreso a usare la parola N in pubblico. A causa di questo errore, Wallen è stato abbandonato dalla sua etichetta discografica nel 2021. Inoltre, diverse stazioni radio hanno smesso di riprodurre la sua musica.

Primi anni di vita

Morgan Cole Wallen è nato a Sneedville, Tennessee il 13 maggio 1993. Morgan è cresciuto in una casa battista e suo padre era un ministro. Wallen ha iniziato la sua avventura musicale in giovane età, con i suoi genitori che gli arrangiavano lezioni di pianoforte e violino.

Morgan inizialmente ha mostrato un talento atletico significativo. I risultati della sua squadra di basket del liceo sono stati così straordinari che gli è stata concessa una borsa di studio. Tuttavia, un infortunio di fine carriera lo ha costretto a cambiare marcia e concentrarsi invece sulla musica.

Carriera

La carriera di Morgan Wallen è iniziata con la sua apparizione su “La voce.” Morgan sarebbe presto tornato sulla scena internazionale, nonostante fosse stato estromesso durante i playoff. Durante la sua permanenza nello show, Wallen ha sviluppato alcune connessioni importanti ed è stato in grado di ottenere un contratto discografico. Ha poi pubblicato “Stand Alone”, un EP, prima di negoziare un nuovo contratto discografico con la Big Loud Records.

Ha iniziato la produzione del suo album di debutto in studio nel 2016. Nel corso dei due anni successivi, sono stati pubblicati singoli come “The Way I Talk”, “You Make It Easy” e “Up Down” e alla fine Morgan ha pubblicato l’album “If I Know Me” nel 2018. “Whiskey Glasses”, uno dei singoli più popolari dell’album, è in cima alle classifiche nazionali.

Il suo prossimo album, intitolato “Dangerous: The Double Album”, è stato pubblicato nel 2020. Questo album è stato ancora più popolare del suo debutto, con canzoni come “More Than My Hometown” e “7 Summers”. Nonostante il fatto che il suo insulto razzista abbia ostacolato il suo slancio, Wallen è rimasto estremamente popolare. In realtà, le prove rivelano che dopo la controversia, le vendite di dischi sia fisici che digitali sono aumentate fino al 100%.

Controversia

Morgan è stato arrestato fuori dal pub di Kid Rock a Nashville nel 2020, provocando il suo primo incidente significativo. Wallen era gravemente ubriaco quando è stato arrestato per comportamento disordinato. Wallen si è scusato con i suoi sostenitori sui social media in seguito a questo evento. Nonostante il suo chiaro dolore per la sua condotta, Wallen ha avuto un altro incidente controverso più avanti nel 2020.

È emerso un filmato di Morgan che festeggia in un pub dell’Alabama. Non sarebbe stato controverso di per sé, ma Wallen non indossava una maschera o seguiva le norme di distanziamento sociale. Stava anche baciando molte studentesse universitarie. A causa della sua violazione delle regole del Covid-19, “Saturday Night Live” ha cancellato la sua apparizione programmata quell’anno. Wallen, d’altra parte, in seguito è apparso in una routine nello show che ha parodiato l’incidente.

Morgan non ha perso tempo dopo che la questione è stata apparentemente risolta prima di fare una gaffe ancora più sbalorditiva. Alla fine di gennaio, è emerso un video che mostrava Wallen che usava chiaramente la parola N con amici. Morgan si è scusato per il suo comportamento quasi immediatamente. Era insufficiente. Le canzoni di Wallen sono state prese dalle onde radio da diverse stazioni radio e il suo contratto con l’etichetta discografica è stato sospeso a tempo indeterminato. Inoltre, il suo disco più recente è stato dichiarato non idoneo per i premi musicali di molti paesi. Wallen si è scusato di nuovo sui social media, questa volta esortando i suoi seguaci a non proteggerlo.

