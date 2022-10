Guadagni di Alex Rodriguez, vita personale e altro!

Alex Rodriguez è un ex giocatore di baseball professionista americano e analista televisivo con un patrimonio netto di $ 350 milioni. Alex Rodriguez ha giocato per i Seattle Mariners e i Texas Rangers prima di unirsi ai New York Yankees. È stato un giocatore degli Yankees dal 2004 fino al suo ritiro nel 2017.

Guadagno di carriera

Alex Rodriguez ha guadagnato poco meno di $ 475 milioni in stipendio, incentivi e sponsorizzazioni durante la sua carriera professionale. Alex ha continuato a guadagnare decine di milioni di dollari in pensione ogni anno. Al momento della stesura di questo articolo, i suoi guadagni totali in carriera superano i $ 650 milioni.

Primi anni di vita

Alexander Emmanuel Rodriguez è nato il 27 luglio 1975 nel quartiere di Washington Heights a Manhattan. Victor e Lourdes, i suoi genitori, erano immigrati dominicani. Dal primo matrimonio di sua madre, ha due fratellastri, Joe e Suzy. La famiglia di Alex si è trasferita nella Repubblica Dominicana, poi a Miami, in Florida, quando lui aveva quattro anni. Il padre di Alex gli ha consegnato una mazza di plastica e una palla di gomma quando era un bambino. A-Rod avrebbe perforato il suo swing ogni volta che poteva. Alex ha giocato a baseball con gli amici ogni giorno mentre viveva a Miami fino a quando non è stato invitato a unirsi a una squadra di baseball della lega giovanile. L’intera vita di Alex è stata rapidamente consumata dal baseball. Si è unito al Boys and Girls Club e ha guidato la sua squadra a un campionato nazionale.

Rodriguez ha trascorso il suo primo anno alla Christopher Columbus High School di Miami. Ha frequentato la Westminster Christian School, dove è stato un interbase eccezionale nella squadra di baseball e quarterback nella squadra di football. Ha battuto.419 con 90 basi rubate in 100 partite di baseball del liceo.

Durante il suo primo anno, Westminster ha vinto il titolo nazionale del liceo ed è stato premiato come Junior Player of the Year di USA Baseball e come studente-atleta dell’anno di baseball nazionale di Gatorade. Era un All-American della prima squadra da senior. Alex stava suscitando molto interesse da parte degli scout della Major League anche prima di laurearsi. È stato il primo atleta del liceo a provare per la squadra nazionale di baseball degli Stati Uniti nel 1993.

Rodriguez era la migliore prospettiva di baseball del paese dopo il liceo. Ha firmato una lettera di intenti per giocare a baseball per l’Università di Miami (Florida), ed è stato anche reclutato per giocare come quarterback per gli Hurricanes. Ha passato la borsa di studio di Miami, firmando invece con i Seattle Mariners dopo essere stato preso nel primo round del draft amatoriale nel 1993. Aveva diciassette anni.

Carriera

Nel febbraio del 1994, Rodriguez ha riferito all’allenamento primaverile. L’8 luglio 1994 ha debuttato come titolare allo shortstop. Alex è stato solo il terzo interbase a 18 anni nella storia della MLB. Alex Rodriguez ha infranto diversi record ed è diventato la star dei Mariners prima di partire per i Texas Rangers nel 2000. Rodriguez è stato membro dei Rangers dal 2001 al 2003. Nonostante i Rangers siano arrivati ​​ultimi nella divisione AL Western durante questo periodo, ha stabilito diversi record. Mentre giocava ancora per un club all’ultimo posto, A-Rod è stato nominato MVP della lega.

Rodriguez è stato ceduto agli Yankees prima della stagione 2004 e convertito in terza base perché Derek Jeter era già l’interbase a tempo pieno della squadra. Rodriguez è stato votato MVP dell’AL due volte durante la sua carriera negli Yankees, nel 2005 e nel 2007. È diventato il giocatore più giovane della storia a battere 500 fuoricampo, realizzando l’impresa nel 2007.

È stato un membro della vittoria delle Yankees ‘World Series sui Philadelphia Phillies nel 2009, il primo anno del nuovo Yankee Stadium e l’unico campionato del mondo di Rodriguez. La carriera di Rodriguez è stata interrotta da problemi all’anca e al ginocchio, che lo hanno costretto a diventare un battitore designato. Il 12 agosto 2016 ha giocato la sua ultima partita di baseball professionale.

Carriera post-baseball

Rodriguez è diventata una celebrità televisiva dopo il ritiro dal baseball professionistico. Ha lavorato come emittente Fox Sports 1, su Shark Tank e sulla rete ABC News. Nel gennaio 2018, ESPN ha annunciato che A-Rod si unirà alla troupe televisiva di Sunday Night Baseball.

Vita privata

Rodriguez ha sposato Cynthia Scurtis nel 2002. Si sono conosciuti in una palestra a Miami. Il loro primo figlio, Natasha Alexander, è nato il 18 novembre 2004. Il loro secondo figlio, Ella Alexander, è nato il 21 aprile 2008. Cynthia ha chiesto il divorzio il 7 luglio 2008, sulla base dell’abbandono emotivo di lei e del loro figli, relazioni extraconiugali e altri comportamenti scorretti coniugali. Rodriguez ha risposto al deposito dicendo che il suo matrimonio era “irrimediabilmente rotto” e ha chiesto che le accuse dei suoi affari fossero cancellate dai registri del tribunale.

Alex ha iniziato a frequentarsi Jennifer Lopez nel febbraio 2017. Nel marzo 2019 A-Rod e JLo hanno annunciato di essere fidanzati. Il patrimonio netto di $ 400 milioni di Jennifer la rende di $ 50 milioni più ricca di Alex. al momento della stesura di questo documento, hanno un patrimonio netto combinato di $ 750 milioni.

Stipendio e guadagni in evidenza

Alex ha guadagnato 441 milioni di dollari solo con gli stipendi del baseball durante la sua carriera. Ha “solo” guadagnato circa $ 40 milioni attraverso le sponsorizzazioni, molto meno di qualsiasi suo coetaneo. In confronto, Derek Jeter si è ritirato nel 2014 con un guadagno totale di $ 400 milioni (stipendio E sponsorizzazioni). Circa $ 130 milioni di quei $ 400 milioni provenivano dalle sponsorizzazioni di Derek. A-Rod una volta era il re delle sponsorizzazioni, ma i suoi affari più redditizi si sono esauriti una volta che ha ammesso di usare steroidi.

