Guadagni Davido, vita personale e altro!

Il patrimonio netto di Davido è di $ 10 milioni. È un cantante, cantautore e produttore discografico nigeriano. Davido è nato nel novembre 1992 ad Atlanta, in Georgia. Si è trasferito a Lagos quando era giovane e ha pubblicato il suo album di debutto in studio Omo Bab Olowo nel 2012. Nel 2016, Davido ha pubblicato l’EP Son of Mercy.

In Nigeria, il suo single “Dami Duro” è stato un successo. HKN Music è di proprietà di Davido e suo fratello maggiore Adewale Adeleke. Davido ha scritto e prodotto canzoni per una varietà di artisti, tra cui Naeto C, Tiwa Savage e Skales. Ha firmato un accordo di sponsorizzazione con MTN Nigeria e ha collaborato con Guinness Nigeria per il concerto Guinness World of More nel 2013.

Ha firmato un contratto con Sony Music nel 2016 e in seguito ha fondato la sua etichetta, la Davido Music Worldwide. Ha firmato con la RCA Records nel 2016. Davido ha firmato un contratto di sponsorizzazione con il produttore di smartphone Infinix nel 2018.

Carriera musicale

Il musicista nigeriano David “Davido” Adeleke ha fatto notizia dopo aver condiviso le informazioni sul suo conto bancario su Twitter e aver chiesto ai fan di inviargli denaro. I fan sono rimasti sorpresi perché non si aspettavano che il cantante milionario chiedesse assistenza finanziaria sui social media.

Tuttavia, il cantante 28enne ha annunciato ai suoi follower che aveva bisogno di 100 milioni di Nn per liberare la sua auto dal porto. Davido ha continuato dicendo di aver aiutato diversi musicisti a lanciare le loro carriere nel settore, e ora era giunto il momento per loro di ricambiare.

Ha dichiarato poco dopo aver ricevuto oltre 26 milioni di Nn che non aveva idea di quanto fosse amato da così tanti suoi colleghi. Davido ha ricevuto ingenti somme di denaro da celebrità come Emeke Okonkwo, Teni, Perruzi, Adekunle Gold, Zlatan e Obinna Iyiegbu, tra gli altri.

Il viaggio di Davido per diventare milionario

Secondo Clacified, il “Autunno” cantante vale 25 milioni di dollari. Davido è nato ad Atlanta, in Georgia, ma si è trasferito a Lagos da bambino. Omo Bab Olowo, l’album di debutto del cantante, è stato pubblicato nel 2012. Nel 2016 ha pubblicato il suo EP Son of Mercy.

Davido, insieme a suo fratello Adewale Adeleke, possiede l’etichetta discografica HKN Music. Il cantante di “Jowo” ha lavorato con numerosi artisti, tra cui Tiwa Savage, Skales e Naeto C.

Ha anche firmato contratti di sponsorizzazione con MTN Nigeria e Guinness Nigeria. Essere un ambasciatore del marchio per marchi famosi come Pepsi, AXE, Travelbeta e altri ha aumentato la sua fortuna. Possiede Davido Music Worldwide oltre alla sua etichetta musicale in comproprietà. Ha anche firmato accordi con Sony Music e RCA Records nel 2016.

Davido ha anche guadagnato una cifra considerevole con la società di smartphone Infinix. Avere oltre 21,8 milioni di follower su Instagram e oltre 663 milioni di visualizzazioni sulla sua pagina YouTube ha anche aumentato la sua ricchezza.

Sebbene il cantante provenga da una famiglia ricca, in diverse interviste ha dichiarato di aver sempre cercato di ottenere i soldi che ha guadagnato.

