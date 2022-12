GTA Online Los Santos Drug Wars DLC data di rilascio, ora PDT, EST, UK GMT

La data di uscita e il conto alla rovescia per quando il nuovo aggiornamento DLC di Grand Theft Auto Online, Los Santos Drug Wars, uscirà in PDT, EST, UK GMT è quasi arrivato, e c’è molto da anticipare per i fan di GTA.

Con l’imminente DLC Los Santos Drug Wars in procinto di essere rilasciato, dovresti sapere che i membri di GTA riceveranno vantaggi speciali. Questi vantaggi speciali includono abbigliamento festivo nuovo ed esclusivo insieme a nuovi aggiornamenti di proprietà e veicoli.

Il prossimo aggiornamento è all’orizzonte ed è incredibilmente entusiasmante per i fan di Grand Theft Auto.

Quando esce GTA Online Los Santos Drug Wars?

La data di uscita e il conto alla rovescia per l’uscita del DLC e dell’aggiornamento di Grand Theft Auto Online Los Santos Drug Wars sono le 03:00 PDT, le 06:00 EST e le 11:00 GMT per il Regno Unito il 13 dicembre.

Rockstar ha confermato la data di cui sopra nella panoramica del Newswire, nel frattempo gli orari di cui sopra sono tipici dei rilasci di Rockstar e sono gentilmente concessi da MrBossFTW su YouTube.

Potrebbero verificarsi ritardi, ma nulla è stato suggerito da Rockstar al momento della scrittura. È interessante notare che il Newswire di Rockstar sottolinea che questa è la prima puntata di due parti.

Non si fa menzione di quando arriverà la seconda parte della storia, ma “combatterai un’improbabile coalizione di ricchi hippy e motociclisti dal grilletto facile mentre prepari potenti allucinogeni”.

Funzionalità del DLC di Grand Theft Auto Online

Di seguito è riportato un elenco di nuove funzionalità e contenuti in arrivo con l’aggiornamento DLC Los Santos Drug Wars di GTA Online:

Nuovo business della droga all’operatore

Nuovi veicoli

Nuove missioni della storia

Nuovi aggiornamenti

Questo è tutto ciò che è stato rivelato ufficialmente finora.

