Grounded avrà finalmente un lancio completo a settembre

Grounded ha riscontrato un notevole successo nonostante sia un gioco ad accesso anticipato dal 2020. In effetti, ha raggiunto un nuovo traguardo di 10 milioni di giocatori nel febbraio di quest’anno. C’è una folla molto numerosa in attesa del rilascio completo del gioco, e ora finalmente sappiamo quando arriverà.

I fan stavano aspettando da tempo la data di rilascio della versione 1.0 di Grounded, e ciò accadrà martedì 27 settembre. Il direttore del gioco Adam Brennecke ha condiviso la notizia su Twitter, in coincidenza con il secondo anniversario del gioco. Brennecke ha ringraziato i fan per il loro supporto, ha abbandonato la data di rilascio ufficiale e ha anche discusso di alcune nuove funzionalità in arrivo nell’ultimo aggiornamento del gioco prima del lancio.

Oggi segna due anni per Grounded!💚 Vi amiamo tutti e siamo grati di condividere questo viaggio con voi. 🙏 Come regalo speciale, il direttore di gioco Adam Brennecke è qui per condividere alcune notizie interessanti, come ciò che arriverà nel prossimo volo e la data di uscita! Dagli un orologio! 🙌 pic.twitter.com/tlgPbhYbYe — Grounded (@GroundedTheGame) 28 luglio 2022

Il prossimo passo per Grounded è l’Home Stretch Update e, come suggerisce il nome, getterà le basi per il lancio completo 1.0 del gioco a settembre. Brennecke ha nominato alcune funzionalità in arrivo con Home Stretch, tra cui un edificio della cucina (che inizierà ad ospitare il sistema di pasti del gioco), un moscerino domestico e una revisione del sistema di aggiornamento dell’armatura e delle armi. C’è anche “una funzionalità segreta che non è ancora pronta” di cui si parla ancora, ma farà anche parte dell’aggiornamento.

In termini di ciò che possiamo aspettarci dalla versione 1.0 di settembre, Brennecke lo ha definito il “più grande aggiornamento di sempre”, il che ha sicuramente senso. La stessa dicitura è stata utilizzata per l’aggiornamento di ottobre 2021 del gioco, quindi immagina ancora più contenuti di così. Il lancio porterà nella “storia completa del gioco, molte sorprese, [and] un sacco di misteri”, che aiuteranno a “scoprire completamente perché sei nel cortile di casa e come uscirai da questo pasticcio”. Potrai fare tutto questo anche con il crossplay tra PC e console Xbox.

Per coloro che stanno già giocando a Grounded in accesso anticipato, abbiamo molti suggerimenti e trucchi per sopravvivere nel cortile di casa. Come fabbricare un forno è una cosa particolarmente buona da sapere, con quella cucina in arrivo al lancio.