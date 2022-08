Grand Theft Auto Online aggiunge il nuovo Grotti Brioso 300 Widebody, erba persa nell’aggiornamento settimanale

Uno dei motivi per cui Grand Theft Auto Online è nella lista dei migliori giochi open world è il suo flusso costante di nuovi contenuti. Ogni settimana, Rockstar pubblica nuove cose con aggiornamenti regolari. Spesso, questi includono nuovi veicoli e attività secondarie, ed è esattamente ciò che i giocatori di GTA Online riceveranno per la settimana del 25 agosto.

Il clou delle nuove aggiunte di questa settimana è il Grotti Brioso 300 Widebody. Come spiega il post del blog Rockstar, puoi prendere un Grotti Brioso 300 da Benny’s Original Motor Works e aggiornarlo al modello Widebody (lo stesso che vedi all’inizio di questo articolo). Il Widebody offre “una gamma di mod uniche e opzioni di personalizzazione”, secondo Rockstar.

Come ci si potrebbe aspettare, ci sono molte altre auto disponibili anche in GTA Online con questo aggiornamento. Premium Deluxe Motorsport offre attualmente la Bravado Buffalo STX in verde brillante metallizzato, la Lampadati Michelli GT in rosso classico, la Ocelot Jugular nel classico rosso granato, un classico Benefactor Schwartzer verde brillante e un Vapid Dominator ASP. Nel frattempo, Luxury Autos Showroom ha il rosso perlato Benefactor LM87 e il verde brillante perlato Lampadati Corsita. C’è sempre molto amore per le auto in questi aggiornamenti: il precedente ha introdotto la muscle car Imponte Ruiner ZZ-8.

Quell’aggiornamento precedente ha anche distribuito alcuni oggetti da collezione sulla mappa e quello di questa settimana fa la stessa cosa. Il business della cannabis di Lamar ha avuto un intoppo e ora ci sono 100 buste di LD Organics da trovare a Los Santos. Guadagnerai GTA$ e RP per ognuno di quelli che trovi, e se riesci a rintracciare tutte le 100 borse, riceverai un grosso bonus di GTA$ e del merchandising speciale di LD Organics.

Infine, c’è una competizione Sprunk-versus-eCola in corso e puoi votare il tuo preferito unendoti al rispettivo Social Club e bevendo la bibita nel gioco. Ciascuno che chug conta come un voto e puoi votare tutte le volte che vuoi. Anche l’acquisto di body di marca per entrambe le bevande conta come un voto. I risultati saranno dichiarati il ​​14 settembre e tutti i membri della squadra vincitrice riceveranno un cappello, una borsa da paracadute e una giacca varsity con il marchio. Inoltre, chiunque abbia effettuato l’accesso durante l’evento riceverà 300.000 GTA$. Tutti vincono!