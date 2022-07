Gotham Knights raggruppa oggetti di gioco esclusivi con fumetti prequel

Gotham Knights si svolge all’indomani della morte di Batman e se sei curioso degli eventi che hanno portato alla scomparsa del crociato incappucciato, sei fortunato. La DC ha svelato una serie a fumetti limitata di sei numeri, Batman: Gotham Knights – Gilded Cityche fungerà da prequel del gioco in arrivo. Città d’oro il primo numero uscirà il 25 ottobre, lo stesso giorno in cui uscirà Gotham Knights, mentre i restanti cinque usciranno mensilmente nei mesi successivi.

A differenza del gioco, Batman sarà presente, anche se solo per un breve periodo, in Città dorata. La serie limitata seguirà il Cavaliere Oscuro mentre indaga su un virus che dilaga in tutta Gotham che trasforma le persone infette in “maniaci rabbiosi e dall’ira gialla” inclini a tutti i tipi di crimini violenti. La DC ha anche confermato che la serie avrebbe scrutato nel passato di Gotham, con la Bat-Family che incontra uno dei più antichi vigilantes mascherati della città, noto come Runaway.

Se raccogli il fumetto, guadagnerai anche del bottino di gioco per Gotham Knights. La DC ha dichiarato che ogni numero includerebbe un codice che potrebbe essere riscattato per oggetti di gioco, con il numero di debutto che includeva la skin BOSO22 Batcycle, che sembra essere una versione elegante, bianca/grigia del Batcycle. Non si sa quali articoli includeranno i restanti cinque numeri, ma la DC ha rivelato che coloro che acquisteranno tutti e sei i numeri riceveranno anche “un settimo articolo speciale”.

Immagine tramite DC Comics

Gotham Knights verrà lanciato il 25 ottobre. All’inizio di quest’anno, WB Games ha annunciato che le versioni PS4 e Xbox One del gioco sono state cancellate, il che significa che il gioco verrà lanciato solo su console e PC di ultima generazione. Sebbene il gioco sembri prendere in prestito un bel po’ dalla serie Arkham, differisce in vari modi, in particolare per l’inclusione del gameplay cooperativo e per il fatto che Batman non è un personaggio giocabile.