Gotham Knights non ha solo ucciso Batman, ma ha anche ucciso Gotham

Batman: la serie animataIl dipartimento di animazione ha ricevuto un ordine permanente dal co-creatore dello spettacolo, Eric Radomski: invece di lavorare sullo standard del settore dei colori scuri su carta bianca, gli sfondi sarebbero stati dipinti utilizzando luce colori accesi Nero carta. Ciò ha formato ciò che i produttori dello show hanno chiamato “dark deco”, un’estetica unica tratta dai film di Batman, dal detective noir e dall’art déco di Tim Burton. Quando penso a Gotham, lo è questo Gotham che mi viene in mente.

Quando Rocksteady ha creato i suoi giochi Arkham, lo sviluppatore ha attinto a questo capolavoro a episodi. Non solo la trilogia ha preso spunto dal brillante cast vocale della serie animata, ma ha modellato la sua versione di Gotham sullo stile dark déco: l’architettura gotica, la grande luna, gli interni e gli esterni art déco, l’atmosfera noir e l’illuminazione. Questa rappresentazione è al centro di Arkham Città e Arkham Cavaliere.

È un peccato, quindi, che nell’ultimo gioco open world ambientato a Gotham, WB Games Montréal’s Gotham Cavalieres (cosa che ho in qualche modo apprezzato), questo tipo di ricca caratterizzazione della città, come un personaggio unico a sé stante, è offuscata, insieme ai cattivi in ​​essa contenuti. Gotham, Batman e la galleria dei suoi ladri sono inesorabilmente legati insieme: tutte le grandi storie di Batman sono intrecciate con questi tre fili. Diluire uno qualsiasi di questi porterà a un arazzo meno ricco di qualunque storia di Batman sia intessuta.

[Ed. note: Spoilers for Gotham Knights follow.]

Immagine: WB Games Montréal/Warner Bros. Interactive Entertainment

Gotham Cavalieri ti vede assumere il ruolo di Batman come difensore della città titolare dopo la sua morte, con gli stivali traballanti di quattro protetti: Batgirl, Nightwing, Robin e Red Hood. Ogni notte, i quattro pattugliano una Gotham open-world. Questa è una città inondata di nebbia che si aggrappa agli edifici in lontananza; luci multicolori perforano l’oscurità; una leggera pioggia cade giù dai muri e dalle tute in lattice; i gargoyle sono appesi onnipresente su vari edifici. Almeno in superficie, sta cercando di emulare Gotham. Tuttavia, l’ho trovato completamente privo di carattere: i suoi distretti omogenei e senza vita sono diversi solo nel nome e non si evolve affatto nel corso della campagna della Bat-famiglia in Gotham Knights. Questa Gotham sembra un piano piatto di monotonia piuttosto che un mosaico di personalità.

città di Arkham e Cavaliere di Arkham ha affrontato direttamente Gotham stessa come personaggio e spazio: hai sperimentato alterazioni permanenti dell’architettura o del paesaggio. (In città di Arkham, Joker fa saltare in aria una torre; in Cavaliere di ArkhamBatman spesso “ridecora” edifici e strade con il suo carro armato.) In città di Arkham, i tirapiedi di Due Facce, prominenti nel loro guardaroba bicolore, irrompono nelle banche e nelle macchine; Gli scagnozzi di Joker truccati da clown gironzolano per set da carnevale. Eventi su misura si sono verificati in quartieri specifici, dando a Gotham profondità e, quindi, identità. Le interpretazioni di Rocksteady su Gotham, insieme a quelle di WB Montréal nel 2013 Origini di Arkham, in misura minore, ha raggiunto un forte legame con gli aspetti più profondi di Gotham, dal momento che hanno trattato Gotham come un personaggio a tutto tondo. Il Gotham di Gotham Cavalieri, tuttavia, è statico, monotono e noioso. Dov’è il danno duraturo di Mr. Freeze che cambia il tempo? Dov’è il danno strutturale dopo la fuga di Clayface?

Ciò che rende questo peggio è che Gotham Cavalieri maltratta un gruppo di cattivi che, durante le loro corse nei fumetti, sono incarnazioni avvincenti e insidiose della storia orribile della città: la Corte dei Gufi.

Immagine: WB Games Montréal/Warner Bros. Interactive Entertainment

Nonostante sia una delle entità canonicamente più antiche dell’universo di Batman, la Corte è stata introdotta ai miti di Batman solo nel 2012. La Corte comprende le famiglie più ricche e potenti di Gotham, che mantengono il controllo attraverso lo spionaggio e l’assassinio. Sono cultisti e inquietanti, lavorano nell’ombra e sono una vera minaccia per Batman perché sono anche una minaccia per Bruce Wayne.

La Corte è stata presentata solo al di fuori dei fumetti nell’eccellente film d’animazione Batman contro Robine nel programma televisivo Gotham. Naturalmente, la prospettiva di scontrarsi con loro era una delle Gotham Cavalieri‘ maggiori estrazioni iniziali. Il mio amore per tutte le cose settarie e inquietanti significava che nutrivo grandi speranze per questi nuovi cattivi.

Purtroppo, Gotham Cavalieri mette bruscamente da parte la Corte dopo un vasto massacro da parte della Lega delle Ombre, un altro gruppo ricorrente di antagonisti nella tradizione di Batman. Tutti gli intrighi e le inquietudine che circondano la Corte svaniscono: sebbene abbiamo missioni secondarie minori che coinvolgono la Corte, queste sono missioni colorate con poca o nessuna profondità. Spesso comportano una rissa con alcuni ritardatari, ma da questi incontri non viene fuori nulla di più grande. Una delle principali minacce alla Bat-family nel marketing del gioco diventa poco più di un capitolo della narrativa più ampia. Gotham Cavalieri ha sprecato un’occasione per scavare nelle vene di Gotham, per sradicare la Corte che avvelena la città, lo stesso gruppo che si considera una cura. Gotham crollerebbe senza la Corte? La città si evolverà irrevocabilmente? Queste sono domande avvincenti. Ma in Gotham Cavalieriviene chiesto solo di sfuggita.

Immagine: WB Games Montréal/Warner Bros. Interactive Entertainment

Con Batman morto e i suoi cattivi più interessanti cancellati in un batter d’occhio, il peso cade sulla città per sollevare Gotham Cavalieri. Ma Gotham è svenduto. Il panorama cambia, ma solo nelle missioni principali chiuse che non lasciano cicatrici permanenti nel mondo aperto.

Il Batman di Rocksteady si stava deteriorando costantemente e la sua Gotham non era diversa: piante che esplodevano dalle fessure, veleno sospeso nell’aria, l’oceano che trova acquisto e così via. Questo perché personaggi cambiamento e Gotham stessa dovrebbe essere un personaggio. Quella nozione è assente in Gotham Cavalieri.

Gotham Cavalieri ha sporcato Gotham rendendo omogenei tutti i suoi distretti e le sue attività nel mondo; aveva accesso alla Corte dei Gufi, uno degli attori più avvincenti del canone di Batman, ma l’ha scartato come Batman potrebbe scartare una pistola carica. Non c’è crescita in questo mondo perché il suo mondo è un semplice sfondo. Gotham Cavalieri fa un grande spettacolo di uccidere il Cavaliere Oscuro nei suoi momenti di apertura. La tragedia più grande? Ha ucciso anche Gotham.





