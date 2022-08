Gotham Knights è diventato oro, sulla buona strada per l’uscita di ottobre

Circa due anni dopo il suo primo annuncio, l’attesa per Gotham Knights è quasi finita, poiché WB Games Montréal ha annunciato che il titolo è finalmente diventato oro. Lo studio ha condiviso la notizia della pietra miliare dello sviluppo del gioco su Twitter questa mattina, aggiungendo che il gioco è ancora in fase di lancio in ottobre.

Toute l’équipe de Gotham Knights est fière de vous annoncer que nous sommes officiellement GOLD! 🎖️ 🎉 On se retrouve en Octobre! 🦉 L’intero team di Gotham Knights è orgoglioso di annunciare che siamo ufficialmente GOLD! 🎖️ 🎉 Ci vediamo ad ottobre! 🦉 pic.twitter.com/LY8Q8Fb7Hh — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) 17 agosto 2022

Annunciato inizialmente all’evento Fandome 2020 della DC, Gotham Knights segue la Batfamiglia – Robin, Cappuccio Rosso, Batgirl e Nightwing – mentre cercano di proteggere Gotham City sulla scia della morte di Batman, mentre tentano anche di scoprire la verità dietro la morte del Crociato Incappucciato . Nonostante la precedente esperienza di WB Montréal con la serie Batman: Arkham e il fatto che molti dei personaggi di Gotham Knights siano apparsi in precedenza nei giochi di Arkham, Gotham Knights è ambientato in una continuità separata.

All’inizio del 2021, dopo mesi di silenzio dall’annuncio del gioco, Gotham Knights è stato posticipato all’anno successivo. All’inizio di quest’anno, WB Montréal ha annunciato che le versioni della generazione precedente del gioco inizialmente previste per il lancio su PlayStation 4 e Xbox One erano state cancellate “per offrire ai giocatori la migliore esperienza di gioco possibile”.

Gotham Knights non è l’unico grande gioco DC in fase di sviluppo. Rocksteady, noto anche per il suo lavoro sui giochi di Arkham, sta sviluppando Suicide Squad: Kill The Justice League, un titolo cooperativo per quattro giocatori che in realtà è ambientato nella linea temporale di Arkham. I personaggi DC hanno anche avuto una grande presenza nel picchiaduro crossover della Warner Bros MultiVersus, che presenta in primo piano Batman, Superman, Wonder Woman e Black Adam.