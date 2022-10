Gotham Knights avrà una modalità per quattro giocatori, ma non per il gioco principale

WB Games Montreal ha annunciato che Gotham Knights sarà in modalità cooperativa per quattro giocatori grazie a “Heroic Assault”, una nuova modalità di gioco in arrivo a novembre. La notizia arriva tramite l’account Twitter ufficiale di Gotham Knights e presenta un breve trailer insieme a un collegamento alla sezione delle domande frequenti del gioco che fornisce alcuni dettagli in più su questa nuova modalità.

Heroic Assault è descritto come un’esperienza cooperativa per quattro giocatori che sarà separata dalla campagna del gioco e si svolge in un “ambiente simile a un’arena” in cui i giocatori avranno obiettivi specifici da completare e nemici da sconfiggere per avanzare su un totale di 30 piani diversi. Questa modalità sarà un’aggiunta autonoma al gioco, il che significa che probabilmente non influirà sulla storia principale di Gotham Knights. La nuova modalità arriverà tramite un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori il 29 novembre.