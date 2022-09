Google Stadia si chiuderà all’inizio del prossimo anno, sorprendendo coloro che pensavano che l’avesse già fatto

Google Stadia, il travagliato servizio di cloud gaming di Google, verrà chiuso nel 2023. Il servizio verrà interrotto il 18 gennaio 2023, con Google che suonerà l’inevitabile campana a morto oggi. Google rimborserà tutto l’hardware Stadia acquistato tramite Google Store e tutti i giochi, i DLC e i contenuti aggiuntivi tramite lo store Stadia. Secondo Google, i rimborsi saranno completati a metà gennaio.

Imparentato: Come ottenere un rimborso per gli acquisti su Google Stadia

“Alcuni anni fa abbiamo anche lanciato un servizio di giochi consumer, Stadia. Il vicepresidente di Stadia e GM Phil Harrison ha detto tramite un post sul blog. “E mentre l’approccio di Stadia allo streaming di giochi per i consumatori è stato costruito su solide fondamenta tecnologiche, non ha guadagnato la trazione con gli utenti che ci aspettavamo, quindi abbiamo preso la difficile decisione di iniziare a chiudere il nostro servizio di streaming Stadia”.

Harrison ha anche affermato che Google cerca di applicare la tecnologia di Stadia in altre aree, affermando: “Vediamo chiare opportunità per applicare questa tecnologia in altre parti di Google come YouTube, Google Play e i nostri sforzi per la realtà aumentata (AR), oltre a farcela disponibile per i nostri partner del settore, in linea con la direzione in cui vediamo il futuro dei giochi”.

Chiunque può dirti che Stadia non è stata la storia di successo che Google aveva sperato. Dalla sua rivelazione di rilascio nel 2019, il servizio ha avuto molti errori pubblici che sia i giocatori che l’industria hanno trovato confusi o addirittura sconcertanti. Al momento del lancio, Google ha promesso funzionalità (alla fine non soddisfatte) come la condivisione della famiglia, il supporto wireless del controller Stadia per PC e dispositivi mobili e alcune delle sue funzionalità chiave propagandate come Crowd Play e State Share. Google ha anche preso la controversa decisione di far pagare ai giocatori il prezzo pieno dei loro giochi, pagando anche per il servizio che non raggiungerà mai gli oltre 200 presunti paesi che prevedeva di raggiungere. Rispetto al prezzo e al valore di Xbox Game Pass, non sorprende che Stadia abbia faticato a guadagnare terreno significativo nel settore dei giochi.