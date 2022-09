Google Pixel Slate i5: scopri le sue specifiche!

Oh! Quindi, sei un utente di Google Pixel Slate i5 o vuoi acquistarne uno, ma ci sono molti termini da considerare prima di farlo. Queste sono le sue specifiche, le categorie di visualizzazione, la qualità della fotocamera più significativa e molti altri. In poche parole, una guida completa.

Nell’ottobre 2018, Google ha rilasciato Pixel Slate i5. E la memoria che deve essere controllata per salvare le tue immagini. Non è corretto?

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

In questo articolo, ti fornirò una panoramica del Google Pixel Slate i5, dalle informazioni generali alle specifiche. Tieni gli occhi aperti! Continua a leggere fino alla fine. Senza perdere tempo Diamo inizio a questa festa.

Cos’è Google Pixel Slate i5?

Non c’è dubbio che il Google Pixel Slate i5 sia un Top model di Google; è un Chrome potente su un dispositivo che funziona bene per il lavoro e il gioco; ma dovrai pagare un premio per la redditività e la comodità di un tablet e un laptop in un unico gadget.

Tuttavia, questo dispositivo ti consente di raccogliere allegati extra. Il dispositivo è al Boom fin dall’inizio, in categorie come ibridi tablet-laptop. Le fantastiche funzionalità del prodotto includono una tastiera rimovibile, uno stilo e il supporto per le app Android. Insieme a questo, ci sono diversi prodotti che imparerai e di cui ti innamorerai.

Scopriamo quando viene rilasciato e di cosa si tratta prima di iniziare.

Quando viene lanciato?

Il tablet Google Pixel Slate è stato rilasciato nell’ottobre del 2018. Il tablet ha un display touchscreen da 12,30 pollici con una densità di pixel di 293 pixel per pollice e una risoluzione di 2000 × 3000 pixel (PPI). Include 4 GB di RAM. In termini di fotocamere, Google Pixel Slate ha una fotocamera da 8 megapixel sul retro. Ha una fotocamera frontale da 8 megapixel per i selfie.

Google Pixel Slate esegue Chrome OS e dispone di 32 GB di memoria interna. Google Pixel Slate pesa 721,00 grammi e misura 202,04 x 290,90 x 7,00 mm (altezza x larghezza x spessore). È stato rilasciato in Midnight Blue. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e GPS sono tra le scelte di connettività su Google Pixel Slate.

Specifiche di Google Pixel Slate i5

La lista di Google fa parte di un segmento in forte espansione di tablet/laptop ibridi. Pixel Slate, un potente dispositivo Chrome OS, passa senza interruzioni dal lavoro al gioco. Tuttavia, dovrai pagare un premio significativo per la portabilità e la comodità di un tablet e un laptop in un unico dispositivo.

Schermo

Google ha inserito un ampio touchscreen Molecular DisplayTM 3000×2000 sul gadget da 12,3′′, offrendogli un rapporto di 293ppi e la tecnologia LCD LTPS per aumentare la durata della batteria.

Identificazione delle impronte digitali

Google Pixel Slate include uno scanner di impronte digitali Pixel ImprintTM con un sensore di impronte digitali dedicato nascosto nel pulsante di accensione per sbloccare in sicurezza il tuo dispositivo. Questa è una nuova funzionalità di Chrome OS che dovrebbe essere più sicura della Smart Lock basata sul telefono già disponibile.

Macchine fotografiche

Pixel Slate ha due fotocamere, una davanti e una dietro. Sebbene entrambe le fotocamere Sony abbiano una risoluzione di 8 MP, la fotocamera frontale offre un campo visivo più ampio per le videochiamate e le foto di gruppo.

Questo hardware è supportato con il supporto nativo per il software Google Camera esclusivo per Pixel per Android, che include la modalità Ritratto.

La connettività di Pixel Slate i5

La capacità di 48 watt della batteria Google Slate Pixel Slate i5 manterrà Slate funzionante per un massimo di 10-12 ore. La lista di Google Pixel sembra avere un chiaro vantaggio rispetto all’iPad Pro in termini di porte e connettività.

Supporta l’archiviazione esterna e dispone di due connettori USB di tipo C per il collegamento ad altri dispositivi esterni e lo spostamento di file. Supporta anche giochi Android e app Linux su Chrome OS e viene fornito con il convertitore audio Type-C da 3,5 mm.

La durata della batteria

Google Pixel Slate viene fornito con una batteria da 48 WHr che può alimentare il dispositivo fino a 10 ore con una singola carica. Ciò significa che Pixel Slate ti accompagnerà durante la giornata lavorativa con una batteria sufficiente per giocare a casa.

Audio

Google Pixel Slate, come il resto della gamma Pixel di quest’anno, non dispone di un jack per le cuffie. Google ha adottato alcuni passaggi per compensare. Waves MaxxAudio alimenta due altoparlanti frontali a doppia bobina integrati nella cornice di Pixel Slate. È incluso anche un adattatore per jack per cuffie da USB-C a 3,5 mm.

Pixel Slate includerà anche due microfoni con cancellazione dell’eco per l’Assistente Google e le esigenze di videochiamata.

Il software di Pixel Slate i5

La lista di Google vanta un hardware superiore e un chiaro vantaggio rispetto all’iPad Pro. Parliamo del software che lo rende più potente perché esegue Chrome OS e ha accesso al Google Play Store per le applicazioni Android.

Google ha personalizzato il software per Pixel Slate i5 per funzionare bene come tablet e desktop. Inoltre, il software su Chrome Slate è eccellente per la produttività e il corretto funzionamento delle applicazioni browser.

Specifiche dettagliate

Ecco l’elenco completo delle specifiche di Google Pixel Slate:

Google Chrome OS

Dimensioni: 202,04 mm x 290,85 mm x 7,0 mm

1,6 libbre / 0,7 chilogrammo

Corpo in alluminio anodizzato in blu notte

Display MolecolareTM 12.3″

LCD LTPS con risoluzione 3000×2000

Corning® Gorilla® Glass 5

Supporto Pixelbook Pen sul touchscreen

Fotocamera frontale da 8 megapixel, apertura f/1.9, dimensione pixel 1.4um, ampio campo visivo e video 1080p 30fps

La fotocamera posteriore da 8 megapixel, apertura /1.8, dimensione pixel 1.12um, messa a fuoco automatica, video 1080p a 30 fotogrammi al secondo

Processore Intel® CoreTM m3, i5 o i7, ottava generazione o processore Intel® Celeron®

Le opzioni di RAM sono 4 GB, 8 GB e 16 GB

Le opzioni di archiviazione SSD includono 32 GB, 64 GB, 128 GB e 256 GB

Altoparlanti frontali su entrambi i lati

Due microfoni vengono utilizzati per aumentare la cancellazione del rumore

Batteria da 48 Wh con un’autonomia di 10 ore

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, 22 MIMO

Bluetooth® versione 4.2

Sensore di impronte digitali Pixel ImprintTM con microcontrollore dedicato

Titan C è un chip di sicurezza

Pensieri finali

Nel complesso, Pixel Slate i5 è un fantastico laptop touchscreen 2 in 1 con una varietà di funzionalità e un’ottima tecnologia che adoro. Tuttavia, il prezzo di Google Pixel è troppo alto; a questo prezzo, i consumatori non acquisteranno il prodotto perché il prodotto della concorrenza è più maturo, coerente e offre un lavoro più efficiente.

Tuttavia, Google offre occasionalmente prezzi interessanti per l’acquisto di Pixel Slate. Hanno opzioni superiori, come iPad Pro, Surface Pro 6 e così via. Facci sapere cosa ne pensi di Google Pixel Slate i5.