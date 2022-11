God of War Ragnorak arriverà su PC? Rilascia notizie e come giocare a GoW su Steam Deck

Dio della guerra Ragnarok uscirà molto presto e, sebbene non sia stata annunciata alcuna versione ufficiale per PC, i fan possono provare a giocare Vai W su Steam Deck tramite la riproduzione remota.

L’imminente Vai W il seguito è incredibilmente eccitante. È chiaramente uno dei migliori giochi del 2022 in quanto vanta un 94 su Metacritic per PS5 che lo rende il secondo nuovo gioco più votato dell’anno dietro solo Anello dell’Elden.

Verrà lanciato solo su console PS4 e PS5 domani, ma potresti riuscire a farlo funzionare sul tuo Steam Deck se sei abbastanza fortunato da possederne uno oltre a un sistema PlayStation di nuova generazione.

God of War Ragnarok arriverà su PC?

Dio della guerra Ragnarok non arriverà su PC per Steam o Epic Games il 9 novembre, ma Sony ha affermato che le esclusive PlayStation potrebbero finire sui computer almeno un anno dopo il rilascio.

Questo viene fornito per gentile concessione del capo dei PlayStation Studios Herman Hulst tramite VGC. Vai W non è stato nominato in modo specifico, ma l’unica esenzione citata erano i giochi di servizio dal vivo perché desideravano una “comunità forte, un forte coinvolgimento subito”.

I commenti di Hulst significano che l’epico sequel di Kratos potrebbe arrivare su PC forse nel novembre 2023, anche se questo non è stato annunciato o confermato. Kratos 2018 il ritorno non è arrivato su Steam ed Epic Games fino a quattro anni dopo, quindi un porting del 2023 per Ragnarok sarebbe fantastico.

Come giocare a GoW su Steam Deck

Sebbene Dio della guerra Ragnarok non arriverà su PC il primo giorno, puoi provare a giocare a Vai W sequel su Steam Deck se ne possiedi uno insieme alla tua PS5.

Non sarai in grado di goderti nessuno dei feedback tattili di PS5 del gioco e dipenderai da una buona connessione. Inoltre, la grafica non sarà così buona e potrebbero esserci cali di FPS.

Tuttavia, è possibile giocare su Steam Deck a condizione che tu possieda il gioco su PS5 e segua le istruzioni di seguito delineate da Reddit (citato da WIRED):

Scarica Chiaki dal negozio Scopri in modalità desktop. Apri la tua PS5, vai su impostazioni, sistema, riproduzione remota. Ottieni il codice a 8 cifre. (avrai 5 minuti per inserirlo in chiaki. Puoi ottenere un altro codice se il tempo scade) inserisci questo codice a 8 cifre nella finestra delle impostazioni di Chiaki. Troverai la finestra in alto a destra di Chiaki. Sarà un modulo che richiede informazioni sulla tua PS5. questa è la parte coinvolta. Chiaki ti chiederà un “ID account PSN”. Puoi ottenerlo usando questo script: https://trinket.io/embed/python3/52183a157e?outputOnly=true&runOption=run&start=result&showInstructions=true Segui le istruzioni all’interno di questo script. Riceverai il tuo ID account PSN (base 64). Il mio normale ID PSN visualizzato su PS5 non funzionava. Inserisci il codice base 64 in Chiaki. Tutto dovrebbe essere collegato. Alcune combinazioni di tasti sono strane, giocaci. Divertiti!

Passaggi extra: (inserimento di Chiaki in Steam OS)

Apri Steam in modalità desktop. Vai alla tua Libreria. Fai clic su “aggiungi gioco non Steam” in basso Seleziona Chiaki dall’elenco (dovrebbe essere visibile nelle app) premere OK Vai su Steam OS Carica Chiaki Usa il dito per premere sull’immagine PS4/PS5 caricata su Chiaki. Potrebbe balbettare un po’. premi in alto a destra dello schermo e dovrebbe comportarsi. Alcune combinazioni di tasti sono strane, un paio di balbettii durante il gioco ma la riproduzione remota di PS5 funziona benissimo (usando Google Nest, wifi 6 al mio posto)

