God of War Ragnarok rivede la data dell’embargo e tutti i bonus per il preordine

La data di fine dell’embargo di revisione per quando Dio della guerra Ragnarok le impressioni finali che verranno condivise sono state rivelate e hai ancora un paio di settimane per preordinare il prossimo di Kratos Vai W epico per ottenere alcuni bonus.

Dio della guerra Ragnarok è incredibilmente atteso poiché il ritorno di Kratos nel 2018 è stata una delle migliori esclusive per PS4. Sfortunatamente, coloro che sono incredibilmente eccitati devono stare attenti poiché spoiler e fughe di notizie sulla storia sono dappertutto su Internet.

Mentre i fan vogliono sicuramente evitare spoiler e fughe di notizie su Internet, i giocatori entusiasti potrebbero voler tornare tra pochi giorni per scoprire tutte le impressioni finali dai punti vendita.

Quando è l’embargo della recensione di God of War Ragnarok?

Data e ora di fine dell’embargo di revisione per Dio della guerra Ragnarok sono le 09:00 PT, le 12:00 ET e le 16:00 GMT/17:00 BST del 3 novembre.

Tutto quanto sopra viene per gentile concessione di Jordan Middler di VGC su Twitter. In attesa della finale Vai W punteggi e pensieri, puoi leggere le prime impressioni delle prime ore.

Il gioco non verrà lanciato fino al 9 novembre e sarà disponibile su PS4 e PS5. Sfortunatamente, al momento della scrittura non vi è alcuna menzione ufficiale di una versione per PC per Steam o Epic Games.

Bonus per la prenotazione di GoW

I bonus pre-ordine per qualsiasi edizione di Dio della guerra Ragnarok sono i seguenti (tramite negozio PSN):

Armatura da neve risorta di Kratos

Tunica da neve Atreus Risen (cosmetico)

L’edizione Standard costa £ 59,99 su PS4 e £ 69,99 su PS5. Esiste un’edizione Deluxe che costa £ 79,99 e viene fornita con il gioco per PS4 e PS5, oltre a quanto segue:

Armatura di Darkdale

Abbigliamento Darkdale (cosmetico)

Impugnatura dell’ascia di Darkdale

Manici di Darkdale Blades

Libro d’arte digitale di Dark Horse

Colonna sonora digitale ufficiale

Set avatar PSN per PS4/PS5

