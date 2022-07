God of War Ragnarok preordini dal vivo, inclusa l’edizione Jotnar deluxe da $ 269,99

Chi tiene Dio della guerra Ragnarok le edizioni da collezione, se hanno almeno $ 199,99, possederanno il potere del potente martello di Thor.

La replica da 16 pollici di Mjolnir è stata rivelata la scorsa settimana quando PlayStation Blog ha annunciato il super deluxe Dio della guerra Ragnarok Jotnar Edition, che è stata quotata per $ 259,99 venerdì mattina. Altri oggetti includono una mappa di stoffa di Yggdrasil e dei Nove Regni dell’universo norvegese; un set di dadi di Brok; l’Anello di Draupnir (una replica, non come quella reale di Odino); una colonna sonora in vinile e un set di spille.

Il negozio PlayStation Direct di Sony sta ora accettando i preordini per la Jotnar Edition (attualmente elencata come esaurita), così come per la Collector’s Edition da $ 199,99 e le edizioni di lancio senza fronzoli per PlayStation 4 e PS5 (rispettivamente $ 59,99 e $ 69,99). La Collector’s Edition include una serie di oggetti di gioco e altri contenuti scaricabili, oltre ai dadi e al Mjolnir.

Gli elenchi avvisano i clienti di una disponibilità limitata sia per la Jotnar che per la Collector’s Edition e li limitano a un acquisto per account. Nonostante i prezzi elevati, la Jotnar Edition è andata esaurita sul PlayStation Store entro un’ora dalla sua quotazione. I preordini per la Jotnar Edition e la Collector’s Edition vengono ancora presi su Best Buy e Target. TheGamer ha riferito venerdì mattina che la Jotnar Edition ha esaurito la sua assegnazione nel Regno Unito in cinque minuti.

Per i fan con un budget discrezionale più limitato, c’è una Digital Deluxe Edition che contiene un sacco di chicche di gioco e altri contenuti scaricabili. SIE l’ha menzionato quando ha annunciato Dio della guerra Ragnarokdata di lancio la scorsa settimana, ma finora non ha un elenco o un cartellino del prezzo del PlayStation Store.

Dio della guerra Ragnarok si dice che sia il finale della saga norrena del franchise, iniziata con l’avventura del 2018 per Kratos e Atreus, Dio della guerra. Prima di quel gioco, Kratos si è fatto strada attraverso il pantheon degli dei greco usando grande vendetta e rabbia furiosa nel corso di sei giochi rilasciati su PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation Portable.