God of War Ragnarok è l’ultimo gioco e ci sarà un sequel di GoW? (senza spoiler)

God of War Ragnarok è finalmente disponibile per il divertimento di tutti e, a causa di ciò che comporta il giorno del giudizio della mitologia norrena, molte persone si chiedono se questo sia l’ultimo gioco GoW in assoluto e se ci sarà un sequel.

Recensioni per Ragnarok, dio della guerra mostra che è un chiaro contendente GOTY per il 2022. Ha un 94 su Metacritic che lo rende il secondo nuovo gioco dell’anno con il punteggio più alto dietro solo Anello dell’Elden.

Mentre gli ultimi due giochi sono stati eccellenti esplorazioni della mitologia norrena, sfortunatamente è tempo di dire addio al regno che appartiene a divinità come Thor e Odino.

GOD OF WAR: tutte le modalità di prestazioni Ragnarok di GoW e come abilitare la modalità frame rate elevato

Dio della guerra Ragnarok | Trailer di presentazione di PlayStation Showcase 2021 BridTV 4840 Dio della guerra Ragnarok | Trailer di presentazione di PlayStation Showcase 2021 https://i.ytimg.com/vi/EE-4GvjKcfs/hqdefault.jpg 860855 860855 centro 13872

God of War Ragnarok è l’ultimo gioco?

Ragnarok, dio della guerra è l’ultima partita del Vai W serie ambientata nella mitologia norrena.

Come riportato da Gamingdope, ciò è stato confermato in un’intervista in podcast con lo YouTuber Kaptain Kuba. Ragnarok il regista, Eric Williams, e il direttore creativo di Sony Santa Monica, Cory Barlog, hanno entrambi discusso di come questa sia la fine della storia di Kratos nella mitologia norrena.

Per quanto riguarda il motivo per cui si stanno lasciando alle spalle la mitologia norrena, è perché ci sono voluti cinque anni per realizzarla Vai W 2018 e altri cinque per il suo sequel. E non vogliono che una storia singolare ambientata in un luogo e con una varietà di nemici ripetitivi si protragga per oltre 15 anni.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #GodofWarRagnarok è UFFICIALMENTE IN DIRETTA! A nome di tutti qui al Santa Monica Studio e di tutti i nostri partner di sviluppo, grazie ai nostri meravigliosi fan per averci supportato. Ogni persona che ha toccato questo gioco ci ha messo tutto, speriamo che lo ami tanto quanto noi 💙 pic.twitter.com/N7IR9p2jCD — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) 9 novembre 2022

Visualizza Tweet

Ci sarà un sequel di GoW?

Sony Santa Monica non ha annunciato se ci sarà un seguito Ragnarok, dio della guerrama è plausibile con il modo in cui il gioco finisce.

Non discuteremo di spoiler a causa di quanto sia nuovo il gioco, ma la possibilità per i giochi futuri rimane. E, visto che non avrebbe luogo nella mitologia norrena, ci sono molte ipotesi eccitanti.

La serie ha già trattato la mitologia greca e nordica, quindi nuove ipotetiche ambientazioni potrebbero includere l’Egitto o forse anche il Giappone. L’Egitto è la prossima impostazione più desiderata secondo un sondaggio su Reddit, ma altre opzioni includono azteco e irlandese.

Oltre all’ambientazione, sarà interessante vedere chi sarà il prossimo ipotetico Dio della guerra gioco seguirebbe dopo la conclusione di Ragnarok.

Mostra tutto

In altre notizie, God of War Ragnarok è l’ultimo gioco e ci sarà un sequel di GoW? (senza spoiler)