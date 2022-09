God of War Ragnarok dà a Kratos nuovi attacchi elementali

Il team di God of War Ragnarok sta cercando di ravvivare il sequel con nuove meccaniche e agganci narrativi come il grande lupo Fenrir. Chi attende con impazienza nuove manovre di combattimento dovrebbe essere felice: Kratos potrà infondere le sue armi con ghiaccio e fuoco nel nuovo gioco.

Leviathan Axe e Blades of Chaos di Kratos sono già legati a questi rispettivi elementi, ma otterranno nuove funzionalità nel sequel. In un’intervista con GameInformer, i principali designer di combattimento di Ragnarok, Mihir Sheth e Denny Yeh, hanno spiegato come questo espediente provenga dallo schema di controllo del gioco precedente. “Nell’ultima partita, se hai premuto triangolo, hai richiamato l’ascia”, ha dichiarato Sheth. “Ma se avevi già l’ascia, non è successo niente. Se avevi le Blades of Chaos e hai premuto triangolo, sei semplicemente tornato all’ascia. Abbiamo esaminato quel concetto e ci siamo chiesti: ‘E se potessi fare qualcosa di un po’ diverso con quel pulsante: un’intera nuova serie di mosse.'”

Così sono nate le Weapon Signature Moves. Premendo triangolo, Kratos può usare Frost Awaken per lucidare l’ascia del Leviatano con il ghiaccio o usare Whiplash per accendere le Blades of Chaos con il fuoco. Questo quindi infligge danni extra ai nemici congelandoli o bruciandoli. Puoi dare un’occhiata a questo nell’ultimo trailer di Ragnarok che GameInformer ha rilasciato.

Inoltre, gli scudi avranno più varietà in Ragnarok. Gli Dauntless Shields sono fatti per le parate, permettendo a Kratos di scatenare una risposta formidabile dopo aver bloccato all’ultimo momento possibile. Sul lato opposto dello spettro, gli scudi Stonewall sono per bloccare i colpi robusti. Non possono parare affatto, ma dopo aver subito abbastanza colpi, possono sparare il danno subito indietro in un’onda d’urto.

Puoi provare tu stesso tutte queste nuove meccaniche delle armi quando God of War Ragnarok uscirà il 9 novembre. È diretto sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4 e sono disponibili diverse edizioni per il preordine. Se vuoi un aggiornamento sulla serie prima del lancio, puoi guardare il video riepilogativo ufficiale o consultare la nostra guida su come giocare ai giochi di God of War in ordine.