God of War Ragnarok avrebbe potuto essere diviso in due giochi, creando una trilogia

God of War Ragnarok si sottrae al formato della trilogia per concludere la saga norrena della serie in soli due giochi, ma ciò non è sempre stato scolpito nella pietra. A quanto pare, il team di sviluppo di Sony Santa Monica ha discusso molto sull’esistenza o meno di un terzo gioco per concludere.

L’ultimo video dietro le quinte di God of War Ragnarok lo spiega. “Se la saga norrena sarebbe stata una trilogia o solo due giochi era qualcosa di cui abbiamo discusso molto”, secondo lo scrittore principale Rich Gaubery. “Abbiamo aspettato [creative director] Cory Barlog ha preso il suo posto e ha detto: ‘Facciamolo in due.'” Ciò ha presentato la sua sfida, ovviamente, poiché la squadra ha dovuto capire come mantenere la promessa del gioco del 2018 mentre avvolgeva tutto in un soddisfacente modo. “C’è molto da coprire”, aggiunge il produttore senior Ariel Angelotti. “Ci sono più personaggi che seguiamo e, alla fine, finisce per sembrare grande ed epico perché c’è molto di cui le persone possono divertirsi”.

Ragnarok si preannuncia sicuramente un gioco di dimensioni considerevoli. Kratos e Atreus esploreranno tutti i Nove Regni questa volta e il video qui è solo il primo di una serie che si tufferà in ciascuno di quei mondi. Svartalfheim, Vanaheim e Asgard sono nuovi di zecca per Ragnarok, ma abbiamo già visto un po’ di gameplay di Svartalfheim. La serie dietro le quinte continuerà a essere pubblicata dopo l’uscita del gioco, quindi aspettati spoiler mentre questi ultimi regni ottengono la loro giornata al sole.

A proposito, God of War Ragnarok uscirà mercoledì 9 novembre e sarà disponibile sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4. Un pacchetto per il giorno del lancio che racchiude il gioco, una console PlayStation 5 con un’unità disco e un Il controller DualSense standard arriverà anche sugli scaffali dei negozi quel giorno. I fan hanno già espresso i loro desideri per quello che potrebbe succedere anche dopo Ragnarok.