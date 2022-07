La data di uscita di God of War Ragnarok è stata annunciata e ora i giocatori vogliono sapere se sarà disponibile su piattaforme PS4, PS5 e PC nel 2022.

A seguito delle segnalazioni di un possibile ritardo, Sony ha ora rivelato che uno dei suoi prossimi importanti titoli esclusivi sarà disponibile per la riproduzione entro la fine dell’anno.

Gran parte dell’enfasi è su God of War Ragnarok in arrivo su PS5, con il gioco creato pensando a quella console. Ma ci sono ancora molti fan che usano macchine da gioco di ultima generazione e coloro che si sono divertiti con il titolo precedente tramite Steam.

Dio della guerra Ragnarok | Trailer di presentazione di PlayStation Showcase 2021

God of War Ragnarok arriverà su PS4 o PC nel 2022?

La buona notizia è che God of War Ragnarok non è un’esclusiva PlayStation 5 e sarà disponibile nel 2022 su un altro dispositivo. Anche se potrebbe sembrare sorprendente, Ragnarok non sarà un’esclusiva di nuova generazione e avrà una versione unificata su PS4 e PS5 entro la fine dell’anno.

Sony ha rivelato oggi che God of War Ragnarok sarà disponibile per giocare il 9 novembre 2022, esclusivamente su console PlayStation. L’annuncio non menzionava nessun’altra piattaforma, il che significa che God of War Ragnarok non verrà lanciato su PC nel 2022.