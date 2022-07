Gli sviluppatori di Pokémon Diamante Brillante e Perla Lucente formano un nuovo studio Ace Combat con Bandai Namco

Bandai Namco è l’editore dietro alcuni dei più grandi franchise del mondo, tra cui una serie di adattamenti di anime e manga di videogiochi, l’onnipresente serie Dark Souls e, naturalmente, Ace Combat. ILCA è lo sviluppatore dei remake di Pokémon Diamante brillante e Perla lucente e in passato ha supportato le serie Dragon Quest e Ace Combat. Ora, i due hanno ufficialmente unito le forze per creare un nuovo studio.

La nuova joint venture si chiama Bandai Namco Aces, con una percentuale di controllo di proprietà di Bandai Namco. Probabilmente è chiaro dal nome e anche il suo primo progetto dovrebbe essere ovvio. Sfogliando la sezione reclutamento del sito web dello studio, si possono vedere gli annunci di lavoro per le posizioni nel prossimo gioco Ace Combat.

Takuya Iwasaki è il CEO di Bandai Namco Aces, dopo aver precedentemente ricoperto lo stesso titolo presso ILCA. Kazutoki Kono, produttore di lunga data della serie Ace Combat, ricoprirà il ruolo di vicepresidente esecutivo. “La creatività muove i fan e i fan che sono commossi creano nuova creatività, che a sua volta influenza i creatori”, afferma Kono sul sito web, mentre pensa agli obiettivi del nuovo studio. “Miriamo a creare un’esperienza di intrattenimento di nuova generazione in cui le persone entri in empatia l’una con l’altra e condividano la loro eccitazione”.

La prossima generazione non significa necessariamente la generazione letterale della console nella citazione di Kono, ma non è difficile immaginare che il prossimo gioco Ace Combat venga creato per PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Potrebbe essere un ottimo PSVR 2 esperienza anche. Il gioco più recente della serie è Ace Combat 7: Skies Unknown, che ha appena visto un crossover con Top Gun: Maverick.

Il lavoro di ILCA sui Pokémon sembra essere terminato per ora, ma ovviamente quel franchise sta ancora andando forte. Pokémon Scarlet e Violet sono le prossime versioni nella camera e usciranno esclusivamente su Nintendo Switch venerdì 18 novembre.