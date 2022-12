Gli sviluppatori di Destiny 2 ascoltano il feedback dei giocatori sullo stanco ciclo di gioco e pianificano i rischi creativi

Con l’arrivo della prossima stagione di Destiny 2, la Stagione del Serafino, i giocatori non vedono l’ora di tuffarsi nel gioco per provare la varietà di nuove armi e attività. Tuttavia, per mesi, molti giocatori hanno eseguito molti degli stessi loop di gioco per le stagioni di Destiny 2. Sebbene abbiano nomi diversi e cambiamenti nelle attività, gran parte del gameplay di base rimane lo stesso. Il team di sviluppo di Bungie vuole assicurare ai fan che stanno ascoltando e hanno alcune idee in serbo quando Lightfall arriverà nel 2023.

Il direttore del gioco di Destiny 2, Joe Blackburn, è andato su Twitter oggi per condividere questo sentimento con tutti i fan che lo seguono. “Volevo solo intervenire e dire: ho sentito forte e chiaro il feedback con le attuali dorsali stagionali”, ha twittato Blackburn. “Il team è entusiasta di mettere qualche rischio creativo in più nelle progressioni stagionali, ma ci vorrà del tempo prima che il feedback raggiunga il ciclo di sviluppo”.

Blackburn ha continuato a twittare alcuni piccoli teaser su ciò su cui il team ha lavorato fino all’arrivo di Lightfall il 28 febbraio 2023. i giocatori della città visiteranno Nettuno.

Questi sono i cambiamenti fondamentali che i giocatori si aspettano da qualsiasi espansione di Destiny 2, quindi non sono troppo degni di nota. Tuttavia, Blackburn ha anche condiviso che il team sta cercando di trovare modi per ridurre la complessità e aumentare la sinergia con ciò su cui i giocatori stanno lavorando durante le stagioni con il gioco principale, ma non ha offerto troppi dettagli su come avrebbe funzionato. il che è previsto perché i giocatori non avranno la possibilità di provarlo da soli per molti altri mesi.

I tweet di Blackburn sono edificanti, specialmente con il direttore del gioco. Sebbene il team di sviluppo stia ascoltando, tutti non dovrebbero aspettarsi di vedere nulla durante la Stagione del Serafino. Probabilmente vedremo più di queste modifiche più vicino alle stagioni 20 e 21 dopo il lancio di Lightfall. Blackburn ha notato che la stagione 21 è a metà dello sviluppo, il che significa che il team può apportare la maggior parte delle modifiche a questa tenendo conto del feedback che hanno ascoltato per la stagione in corso.

Speriamo che Bungie vada avanti con questi rischi creativi e rompa le catene del ciclo attuale. Speriamo anche di vedere di più dal team di marketing per ottenere ulteriore clamore intorno a loro piuttosto che conoscere una nuova stagione di Destiny 2 ore prima che esca.