Gli Steam Deck sono ora disponibili per l’ordine senza prenotazione

Lo Steam Deck, la risposta per PC a Nintendo Switch, è sempre stata una console sfuggente. I fan dovrebbero prenotare uno Steam Deck e aspettare mesi prima che la console venga spedita, rendendo l’ordinazione un processo frustrante. Tuttavia, sembra che Valve sia finalmente pronta per eliminare completamente Steam Deck, poiché il dispositivo portatile è ora disponibile per l’ordine senza prenotazione.

Non dovrai più prenotare un sistema e aspettare mesi prima che ti venga spedito. Una volta ordinato lo Steam Deck, il dispositivo sarà pronto per la spedizione. Questa notizia è arrivata attraverso l’account Twitter ufficiale di Steam Deck, con un video che mostra gli Steam Deck in produzione e che escono dalla linea di fabbrica. In altre parole, se eri riluttante ad afferrare una console a causa dell’attesa, ora è il tuo momento.