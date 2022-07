Gli Star Guardians di League of Legends tornano per un grande evento estivo

Un grande evento Star Guardians sta arrivando a Riot Games League of Legends, spaccatura selvaggia, e Leggende di Runeterra il 14 luglio. Una miriade di personaggi dei vari elenchi riceveranno nuove skin e cosmetici per Star Guardian, e la nuova conoscenza su questo universo alternativo si svolgerà in due patch durante l’estate. Riot pubblicherà anche un album Sessions incentrato sulla Guardiana Stellare Taliyah.

La sottocultura dei Guardiani Stellari è una delle più popolari all’interno del mondo League of Legends tradizione. Gli Star Guardians sono studenti delle scuole superiori a cui sono stati affidati poteri cosmici per difendere le loro case da minacce terrificanti.

“L’ultima volta che abbiamo rivisitato Star Guardian, abbiamo davvero visto che i nostri giocatori lo adoravano e si sono impegnati con esso”, ha detto Stephanie Bedford, produttore narrativo di Riot Games, in una telefonata con Polygon. “Quindi volevamo solo realizzare questo.”

Per coloro che stanno appena imparando a conoscere queste adorabili skin, Riot ha rilasciato una sequenza temporale “The Story So Far” che racchiude tutta la tradizione consolidata su questo universo alternativo finora. È una classica storia di ragazze magiche, con una forza conosciuta come la Prima Stella che sceglie i guardiani per difendere l’umanità dal cosmo. Gli Star Guardians sono raffigurati come ragazzi delle scuole superiori, che bilanciano una doppia identità di adolescente ed eroe.

Le precedenti ondate di Star Guardians hanno avuto filmati, animazioni, musica, un evento PvE e racconti pubblicati sul sito Web dell’Universo, ma i dettagli della storia erano tutti piuttosto vaghi. I giocatori potrebbero ottenere un’ambientazione generale e alcuni eventi chiave, ma non una trama narrativa. Quello che sapevamo principalmente proveniva dalle biografie delle skin e dalle linee vocali alternative delle skin leggendarie.

Ma nonostante la natura limitata di questa narrativa, i fan si sono comunque innamorati degli Star Guardians. Questi personaggi alternativi sono molto indulgenti, con i costumi carini, gli adorabili alleati e le sane amicizie che ti aspetteresti da una squadra di ragazze magiche.

Immagine: giochi antisommossa

“Questa è una delle nostre tematiche più popolari che abbiamo come universo alternativo”, ha affermato Bedford. “Riot vede davvero i nostri universi alternativi come un mezzo davvero straordinario per l’espressione narrativa e la narrazione. Quindi per noi non sono solo cosmetici o una linea della pelle, e stiamo cercando di creare qualcosa che abbia profondità, ampiezza e attrattiva per i giocatori”.

Gli Star Guardians hanno una base di fan entusiasti che disegna fan art delle skin, le spedisce l’una con l’altra, pensa a dove potrebbe andare la storia o cosa potrebbero significare determinati indizi e altrimenti si entusiasma per il mondo alternativo.

OOOHH~ MA COSA SIGNIFICA CHE COSA SIGNIFICAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH pic.twitter.com/qaipfOpXNo — Ekatiane Guardiana Stellare | Say Trans Rights (@Hekatiane) 8 luglio 2022

“Tutti noi sviluppatori siamo decisamente là fuori in agguato e a volte non possiamo sempre interagire o regalare cose”, ha detto Bedford con un sorriso. “Ma anche all’interno di Riot, siamo noi stessi così grandi fan che lo colleghiamo nei nostri canali fuori tema e diciamo ‘Guarda questa fantastica arte’ e ‘Oh mio Dio, come facevano a saperlo già?’ o ‘Saranno così sorpresi quando questo accadrà.'”

In linea principale League of Legends tradizione, i campioni vivono in pericolosi ambienti fantasy che richiedono l’eccellenza di loro. È, beh, una lega di leggende. Le versioni di Star Guardian di questi personaggi non sono così temprate dalla battaglia o stanche del mondo. Kai’Sa e Kassadin entrano Runeterra sono un tragico duo padre/figlia, sopravvissuto a malapena a una battaglia contro il Vuoto Lovecraftiano. La Guardiana Stellare Kai’Sa, d’altra parte, dice ai suoi compagni di squadra di non parlare a suo padre di questa magica faccenda delle ragazze. “Ha molte cose da fare”. (“Amiamo Kassadad”, rise Bedford.)

Star Guardian è un universo “veramente interessato agli aspetti personali della relazione, dell’identità e dell’amicizia, cose che sono tutte davvero importanti per i nostri giocatori nella vita reale”, ha detto Bedford.

Oltre una dozzina di sviluppatori hanno tutti lavorato all’evento Star Guardian di quest’anno, incluso il concept artist principale Oscar Vega e lo scrittore principale Jared Rosen. Ci sono due skin leggendarie, Kai’Sa e Akali, oltre ad alcune aggiunte malvagie al cast in Star Nemesis Morgana e Fiddlesticks. L’evento Star Guardian inizia il 14 luglio in Riot’s Spaccatura selvaggia, League of Legendse Leggende di Runeterra.