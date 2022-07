Gli NFT e la blockchain di Minecraft sono, beh, bloccati, dice Mojang

Le tecnologie Blockchain e gli NFT non sono i benvenuti dentro o intorno Minecraft, lo sviluppatore Mojang ha dichiarato mercoledì, in una dichiarazione che ha delineato la posizione dello sviluppatore su come gli utenti possono e (per la maggior parte) non possono utilizzare il loro gioco. Mojang ha citato numerose preoccupazioni relative alle NFT e all’utilizzo Minecraft per crearli e distribuirli, inclusi problemi di sicurezza, frode e stabilire un precedente di abbienti e non abbienti Minecraft server.

Sul sito Web ufficiale di Minecraft, Mojang si è rivolto a giocatori e creatori “attivamente coinvolti nell’acquisto, nella vendita o nel commercio di NFT che utilizzano Minecraft (come skin o mondi)” per spiegare la sua posizione su blockchain e NFT nel suo gioco. Il messaggio dello sviluppatore era chiaro: “[B]Le tecnologie lockchain non possono essere integrate all’interno delle nostre applicazioni client e server, né possono farlo Minecraft contenuti di gioco come mondi, skin, oggetti personali o altre mod, possono essere utilizzati dalla tecnologia blockchain per creare una risorsa digitale scarsa”.

Lo sviluppatore sottolinea che alcune società di terze parti stanno già cercando di utilizzare Minecraft come base per creare e distribuire NFT, sia attraverso acquisti diretti che guadagnandoli, dentro o fuori dal gioco. Questo non è un punto di partenza per Mojang, che afferma che gli NFT di terze parti “potrebbero non essere affidabili e potrebbero finire per costare ai giocatori che li acquistano”. Lo sviluppatore ha citato vendite fraudolente e prezzi gonfiati artificialmente dei beni digitali e afferma rarità o esclusività in Minecraft contrasta con la sua filosofia inclusiva.

Mojang ha sottolineato la sua posizione su blockchain e NFT Minecraft con la seguente guida:

[To] assicurati che i giocatori di Minecraft abbiano un’esperienza sicura e inclusiva, Le tecnologie blockchain non possono essere integrate all’interno delle nostre applicazioni client e server Minecraft né possono essere utilizzate per creare NFT associati a qualsiasi contenuto di gioco, inclusi mondi, skin, oggetti personali o altre mod. Presteremo inoltre molta attenzione all’evoluzione della tecnologia blockchain nel tempo per garantire che i principi di cui sopra vengano rispettati e determinare se consentirà esperienze più sicure o altre applicazioni pratiche e inclusive nei giochi. Tuttavia, al momento non abbiamo in programma di implementare la tecnologia blockchain in Minecraft.

In modo divertente, la risposta immediata e vocale degli utenti di Twitter alla posizione di Mojang sugli NFT è stata spaventosa. Gli utenti che non hanno letto a fondo la dichiarazione dell’azienda hanno espresso preoccupazione per il funzionario Minecraft Gli NFT stavano arrivando e, mentre assorbono la dichiarazione completa, stanno pubblicamente tirando un sospiro di sollievo dal fatto che, almeno per ora, Mojang non ha piani del genere.