Gli errori del server di Overwatch 2 impediscono alle persone di accedere

Overwatch 2 è qui, più o meno. Il sequel sparatutto in prima persona di Blizzard è stato lanciato martedì, ma è stato colpito da alcuni problemi con il server immediati, anche se particolarmente non sorprendenti, che lo hanno reso ingiocabile per molti utenti. Il supporto Blizzard afferma di essere ben consapevole dei problemi e di lavorare per risolverli ora, ma non ha un calendario per quando il gioco sarà di nuovo completamente funzionante.

Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment, ha dichiarato martedì pomeriggio che “I team stanno lavorando sodo sui problemi del server con Overwatch 2. Siamo onorati dall’entusiasmo dei giocatori e continueremo a concentrarci sui problemi e a far divertire i giocatori! Grazie per la vostra pazienza.”

Ybarra ha poi twittato che Blizzard ha anche a che fare con “un attacco DDoS di massa ai nostri server”.

“I team stanno lavorando duramente per mitigare/gestire”, ha detto Ybarra. “Ciò sta causando molti problemi di caduta/connessione.”

I problemi sembrano essere correlati Sorvegliare 2server di accesso di. Il gioco presenta già enormi code di accesso con così tanti giocatori che tentano di entrare contemporaneamente. Mentre alcuni giocatori stanno attraversando le code (che sono ben migliaia), altri si bloccano a 0, quindi ricevono un messaggio su un errore di accesso e gli viene detto di riprovare più tardi. Nel frattempo, altri giocatori ricevono un messaggio su un “Errore imprevisto del server” o vengono disconnessi quando tentano di caricare il gioco.

Ecco gli attuali “problemi di lancio noti” per Sorvegliare 2 che Blizzard sta tentando di affrontare:

Alcuni giocatori che hanno unito i loro account PC e console visualizzano un “Errore imprevisto del server”

Alcuni cosmetici, oggetti e valuta che i giocatori possiedono non vengono visualizzati nelle loro collezioni

Alcuni giocatori stanno riscontrando disconnessioni del server

I problemi del server al lancio di un nuovo gioco sono sempre in qualche modo previsti, quindi non sono una vera sorpresa neanche qui. Con Blizzard che tiene d’occhio il processo da vicino, è probabile che gli account di supporto dello sviluppatore su Twitter siano il posto migliore per verificarne lo stato in corso.

A differenza del suo predecessore, Overwatch 2 è free-to-play, il che rende i suoi tempi di inattività deludenti, ma non sorprendenti. L’originale Sorvegliare chiuso lunedì, il che significa che non ci sono altre versioni del gioco a cui i giocatori possono passare mentre aspettano la manutenzione del server di Blizzard.