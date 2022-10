Gli Dei torneranno in Age of Mythology Retold, l’edizione definitiva del classico gioco per PC

Xbox Game Studios e Microsoft hanno annunciato l’edizione definitiva di Age of Mythology, uno spin-off della serie Age of Empires. L’edizione definitiva del titolo si chiama Age of Mythology Retold e lo slogan principale del gioco è “Heroes will rise. Le leggende combatteranno”. Il trailer di annuncio di Retold mostra un antico tempio greco, dove una statua di Zeus si erge su un podio con le parole “Gli dei torneranno”. La telecamera vaga per l’area, seguendo le piramidi dall’Egitto e terminando nel cielo.

Age of Mythology Retold aggiornerà il gioco originale con grafica e gameplay aggiornati. Retold farà anche parte del PC Game Pass per Microsoft e fa parte della venticinquesima celebrazione in corso per il franchise di Age of Empires. Nessuna finestra di rilascio è stata condivisa nel trailer di annuncio, quindi i fan dovranno seguire gli account dei social media per Age of Empires e Age of Mythology per stare al passo con qualsiasi notizia futura per Retold.

Age of Empires è una serie di videogiochi di strategia in tempo reale. In contrasto con la serie principale Empires, i giochi di Age of Mythology sono incentrati su divinità e creature di miti antichi piuttosto che su imperi della vita reale. L’originale Age of Mythology intitolato è stato rilasciato su Microsoft Windows nel 2002 e si concentrava sulle leggende della mitologia greca, egizia e nordica. Il gioco è stato ripubblicato nel 2014 come Age of Mythology: Extended Edition per Windows tramite Steam.

La voce più recente della serie Age of Empires, Age of Empires IV, è stata lanciata su Microsoft Windows nell’ottobre 2021. Age of Empires IV si è svolta durante il Medioevo fino al primo Rinascimento e si è concentrata su 8 civiltà: inglese, cinese, Mongoli, il Sultanato di Delhi, i francesi, la dinastia abbaside, il Sacro Romano Impero e l’antico popolo europeo i Rus. Gli ottomani e i maliani furono presto aggiunti al gioco.