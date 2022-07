Gli animali domestici stanno impazzendo per i loro proprietari che giocano a Stray

Le tendenze di Internet vanno e vengono, ma i video per animali domestici sono qui per restare.

E infine, i videogiochi hanno la possibilità di crogiolarsi alla luce della viralità degli animali domestici di Internet, grazie a Randagio, un’avventura audace in cui esplori il mondo come un gatto rosso. La premessa è davvero carina e il protagonista felino ha catturato in modo dimostrabile il cuore di molte persone nel suo pubblico target umano. Ma Randagio i fan vogliono anche che sia chiaro che anche i loro compagni pelosi sono nel gioco. I social media hanno visto una piccola marea di persone che pubblicano video e foto dei loro cani e gatti che reagiscono Randagio.

In Randagio, giochi nei panni di un gatto che cerca la sua famiglia in una distopia futuristica. Il gioco ha un sacco di funzionalità e gameplay ispirati ai gatti: puoi premere un pulsante sul controller PlayStation 5 per far miagolare il tuo avatar. Quel suono e la grafica dei gatti sullo schermo hanno suscitato l’interesse degli animali domestici dei giocatori, portando a divertenti video di reazione di cani e gatti che rispondono al gameplay. I video seguono tutti lo stesso formato, più o meno, con clip di animali che scalpitano sullo schermo o semplicemente guardano attentamente il gioco.

Ho suonato molto a Stray e lo adoro TANTO. Al mio gatto Totoro piace guardarmi giocare e poi cerca di catturare il gatto sullo schermo. pic.twitter.com/XPyuJWQHB3 — Elise Favis (@elisefavis) 18 luglio 2022

I gatti non sono gli unici animali domestici che si divertono con il gioco. Molte persone pubblicano video delle reazioni eccitate dei loro cani Randagio anche. (Un cane quasi rompe lo schermo televisivo, è così eccitato.)

Immagino che dobbiamo aspettare che il cane svenga prima di interpretare Stray. Volevo fare un video perché stava guardando i gatti e poi è andata in tv (Nessun televisore è stato danneggiato, nessun problema) pic.twitter.com/1YfqpQY7uy — Bryanna Lindsey (@glittervelocity) 19 luglio 2022

Che si tratti di sciocchezze sui gatti che giocano ai videogiochi o di battute serie da rifugi per gatti, il gioco ha appena ispirato alcuni post di animali domestici di prim’ordine.

L’interesse domestico parla del lavoro di alto livello prodotto da BlueTwelve Studio, se un gioco può essere entrambi die di interesse per gatti. La tendenza alla pubblicazione ha l’aria di quelle tendenze TikTok in cui le persone riproducono suoni ai loro animali domestici per vedere come reagiscono. È una svolta assolutamente accattivante sui giochi che ci mostra che forse abbiamo escluso i nostri animali domestici dai nostri videogiochi un po’ troppo a lungo.