Gizmo di Gremlins è diretto a MultiVersus, nuovo teaser rilasciato

Il roster MultiVersus si prepara a crescere ancora una volta. Il prossimo personaggio viene però con alcune avvertenze: non esporlo alla luce, non bagnarlo e non dargli da mangiare dopo la mezzanotte. Esatto, da Gizmo il Mogwai Gremlin sta per entrare nella mischia.

L’account Twitter di MultiVersus ha anticipato la nuova aggiunta. “Abbiamo una piccola, soffice sorpresa diretta verso di te martedì”, si legge, promettendo l’arrivo del nuovo personaggio il 6 settembre. Il video allegato mostra la scatola in cui è stato confezionato Gizmo nel film, e le zampe del ragazzino possono essere visto spuntare fuori per un breve momento prima che lo schermo diventi nero. Sarà una delle aggiunte più carine al roster di sempre.

L’inclusione di Gizmo in MultiVersus potrebbe effettivamente sollevare alcune domande. Altro Gremlin il personaggio, il malvagio Spike, era già stato rivelato come un futuro combattente. Inizialmente, la domanda era se Gizmo e Spike sarebbero stati due personaggi distinti o una sorta di due in uno, sulla falsariga di Tom e Jerry. MultiVersus Tony Huynh lo ha successivamente chiarito in un tweet di follow-up, affermando che “Gizmo e Stripe sono due personaggi separati”. Questo non sarà un doppio personaggio o una situazione di Super Smash Bros. Zelda/Sheik in cui i giocatori possono passare da uno all’altro a piacimento.