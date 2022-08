Giosuè Jackson moglie

Giosuè Jacksonun attore canadese-americano, ha un patrimonio netto stimato di $ 8 milioni. Joshua Jackson è diventato una celebrità legittima con la sua parte nella sitcom televisiva “Dawson’s Creek” dopo aver inizialmente ottenuto il plauso nazionale in “Mighty Ducks”. Ha anche recitato in vari film e nello spettacolo di fantascienza “Fringe”. Jackson è stato votato al 9 ° posto nella lista dei 100 uomini più sexy del 2010 di Buddy TV, 19 nel 2011 e 14 nel 2012.

Primi anni di vita

L’11 giugno 1978 è nato a Vancouver, in Canada, dai genitori John e Fiona. Sua madre, una direttrice del casting di Ballyfermot, Dublino, Irlanda, emigrò in Nord America alla fine degli anni ’60. Il padre di Jackson è del Texas e ha lasciato la famiglia quando era un giovane.

È stato allevato in California fino all’età di otto anni, dopodiché lui e sua sorella minore sono stati cresciuti a Vancouver da sua madre. Jackson ha frequentato la Ideal Mini School prima di passare alla Kitsilano Secondary School.

Carriera

Jackson ha fatto il suo debutto cinematografico in Crooked Hearts, interpretando un ruolo minore (1991). In seguito ha interpretato Charlie in un adattamento musicale di “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”. Subito dopo essersi unito al roster della William Morris Agency, ha fatto un provino e ha ottenuto il ruolo di Charlie, un ambizioso giocatore di hockey adolescente, in The Mighty Ducks. Jackson ha avuto un ruolo memorabile come Pacey Witter in Dawson’s Creek, una sitcom della WB creata da Kevin Williamson. Dal 1998 al 2003, la sitcom è stata interpretata da future mega celebrità Katie Holmes, Michelle Williams e James Van Der Beek.

Mentre il programma era in pausa, Jackson ha recitato in numerosi film, tra cui “Intenzioni crudeli,” in cui ha recitato insieme a Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe. Durante questo periodo, ha anche recitato in “The Skulls”, “The Safety of Objects”, “The Laramie Project” e un cameo in “Ocean’s Eleven”. Nell’episodio “Lisa the Tree Hugger”, è apparso come ospite in “The Simpsons” nei panni di Jesse Grass, un “grosso ambientalista” e interesse amoroso per Lisa Simpson. Lo stesso anno è stato scelto per il film “Gossip”. Jackson ha vinto tre Teen Choice Awards come attore preferito per la sua interpretazione in “Dawson’s Creek” ed è stato nominato per lo stesso premio ogni anno.

Jackson ha ricevuto molte parti principali del film poco dopo la fine del suo periodo in Dawson’s Creek, tra cui “Americano”, “Shadows in the Sun” e “Aurora Borealis”. Nel 2005, Jackson si è trasferito nel Regno Unito e ha debuttato nel West End a Londra al fianco di Patrick Stewart nel pezzo per due di David Mamet “A Life in the Theatre”. Lo spettacolo è stato un enorme successo, in corso per tre mesi. La sua parte successiva è stata in “Bobby”, diretto dal suo ex co-protagonista di “Mighty Ducks” Emilio Estevez. Jackson ha poi preso il comando in “Shutter”. Nel 2009 è apparso nel film indipendente canadese “One Week” e ne è stato produttore esecutivo. Per questo ruolo ha ottenuto un Genie Award per la migliore interpretazione di un attore protagonista.

Vita privata

Durante le prime due stagioni di Dawson’s Creek, Jackson ha avuto una relazione con la collega co-protagonista di Dawson’s Creek Katie Holmes. Jackson è stato il primo amore di Holmes, secondo lei. Nel 2006, Jackson ha iniziato a frequentare l’attrice tedesca Diane Kruger. Dopo undici anni insieme, la coppia si è licenziata nel 2016. Dal 2018, Jackson ha una relazione con la modella e attrice britannica Jodie Turner-Smith. Si sono sposati a dicembre 2019 e aspettano il loro primo figlio ad aprile 2020.

Jackson è un accanito sostenitore della squadra di hockey di Vancouver Canucks. Jackson è stato arrestato il 9 novembre 2002, a seguito di una rissa con un agente di sicurezza a una partita di hockey dei Carolina Hurricanes a Raleigh, nella Carolina del Nord. Aveva una concentrazione di alcol nel sangue di 0,14 ed è stato accusato di aggressione, rissa, ubriachezza pubblica e disturbo. Jackson ha accettato di partecipare a un programma di educazione sull’alcol e condurre 24 ore di servizio alla comunità in cambio del ritiro della sua accusa di aggressione.

Immobiliare

Joshua e Diane hanno speso $ 2,9 milioni per la loro proprietà a West Hollywood, in California, nel 2014. Dopo la fine della loro storia d’amore nel 2017, hanno messo in vendita la loro proprietà, che era stata notevolmente ristrutturata e aggiornata, per $ 6 milioni. Hanno deciso di prendere $ 5,8 milioni Jackson vive ancora a Topanga, in California, dove è cresciuto. Ha speso $ 865.000 per una seconda proprietà di 1,5 acri a Topanga nel 2002. In precedenza aveva vissuto a Wilmington, nella Carolina del Nord, così come a New York. È tornato a Vancouver nel 2009.

Chi è la moglie di Joshua Jackson?

Nel luglio 2016, l’attore Joshua Jackson ha chiesto il divorzio dalla sua modella e attrice fidanzata da dieci anni, Diane Kruger. L’attore di National Treasure ha poi trovato l’amore con la star di Walking Dead Norman Reedus, con il quale ha avuto una figlia alla fine del 2018.

Anche se alcuni fan erano dispiaciuti per l’ex di Dawson’s Creek dal momento che non sembrava andare avanti non appena gli altri, ha ritrovato l’amore. Chi è la signora fortunata? Jackson ha iniziato a frequentare l’attrice dei Queen & Slim Jodie Turner-Smith nell’ottobre 2019. Ora sono sposati e il loro primo figlio, una femmina, dovrebbe nascere nell’aprile 2020.

Turner-Smith è, ovviamente, molto più dell’oggetto di adorazione di Jackson. Il nativo dell’Inghilterra ha un passato eccezionale e interessante, ricco di molti colpi di scena inaspettati. Ad esempio, Pharrell Williams di NERD è stato determinante per il suo successo. Interessato ancora? Ecco la storia di Jodie Turner, Smith nascosto.

L’atto di fede di Jodie Turner-Smith

Jodie Turner-Smith è nata in Inghilterra da immigrati giamaicani e si è trasferita nel Maryland quando aveva 10 anni. Crescendo, l’attore di Last Ship ha lottato duramente per mimetizzarsi, dicendo a Colin Farrell per Interview Magazine: “Essere una ragazza di colore è una cosa, ma essere una ragazza di colore scuro è un’altra. Questo mi ha messo nei guai. Sono stato rimproverato per il modo in cui ho parlato. E a causa della mia natura, mi sono adattato rapidamente a essere la versione più accessibile di Jodie per gli altri”.

Ha lavorato come banchiere presso PNC Bank dopo la laurea, ma ha rapidamente trovato la posizione insoddisfacente. Turner-Smith aveva preso in considerazione l’idea di andare a Los Angeles per ricominciare la sua vita, ma aveva rimandato fino a quando un incontro casuale con Pharrell Williams non aveva cambiato tutto. Williams, che aveva un legame comune con Tuner-Smith, la esortò a cercare una carriera nell’intrattenimento e l’aiutò a stabilire contatti a Los Angeles.

“Mi ha davvero influenzato a scommettere su me stessa e sperimentare come sarebbe se avessi vissuto la mia vita davanti alla telecamera”, ha detto a Women’s Wear Daily. Turner-iniziale porto di scalo di Smith? “Scendo dall’aereo e in un video musicale”, ha detto a WWD.

Conclusione

In un’intervista del 2014 con la rivista Glamour, Jackson ha discusso della loro scelta di non sposarsi nonostante la loro relazione a lungo termine. «Vi spiego perché non siamo sposati: non siamo religiosi», ha spiegato il 38enne. “Non mi sento meno devoto a Diane perché non siamo stati di fronte a un prete e non abbiamo organizzato una grande festa. Siamo entrambi figli divorziati, quindi è difficile per me accettare il matrimonio come segno di maturità e impegno verso un’altra persona. Tuttavia, questo potrebbe cambiare in qualche momento. Stiamo pensando di sposarci”.