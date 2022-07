Giochiamo al gioco di movimento nascosto venerdì scorso su Overboard

È scesa la notte a Camp Overboard e abbiamo acceso il fuoco del campo. Venite a riunirvi per una storia spettrale di LAST FRIDAY di Camp Overboard (immaginate un lupo che ulula e altri rumori spaventosi della foresta).

In questo episodio, stiamo giocando al gioco del movimento nascosto venerdì scorso. Questo genere di giochi da tavolo, che include Scotland Yard e Letters from Whitechapel, mette un gruppo di giocatori contro un astuto cattivo in grado di muoversi su un vasto tabellone di gioco (per lo più) inosservato.

Last Friday è ispirato ai classici film horror come venerdì 13, e si svolge in un campo estivo infestato. Il gioco si svolge in quattro capitoli, con i campeggiatori che mirano a sopravvivere alle folli omicidi notturne del cattivo, mentre il serial killer mira a uccidere tutti i campeggiatori e poi fuggire prima dell’alba.

Il tabellone ha punti bianchi in cui i campeggiatori possono spostarsi mentre il maniaco si sposta segretamente dai punti numerici al punto numerato. Poligono

Il tabellone è attraversato da piste che si intersecano e si fondono, con punti bianchi su cui i giocatori possono spostarsi e punti numerati, più distanti, in cui il serial killer può spostarsi. Ciò consente al cattivo di muoversi più velocemente e talvolta scavalcare i campeggiatori, uccidendoli nel frattempo. Per tenere traccia dei loro movimenti nascosti, il maniaco registra i numeri tra i quali si muovono su un pezzo di carta nascosto dietro uno schermo.

I campeggiatori potrebbero non vedere nemmeno Jason arrivare, perché l’assassino segnala i loro movimenti ai campeggiatori solo ogni tre turni. Durante i capitoli che si svolgono di notte, il cattivo non riporta nemmeno la loro posizione attuale, ma la loro posizione tre turni precedenti. Quando ti rendi conto che l’assassino è nelle vicinanze, potrebbe essere già troppo tardi!

Ma i campeggiatori non sono indifesi. Ogni volta che il serial killer rivela la loro posizione, rilascia un segnalino indizio, che può essere rivendicato da un campeggiatore abbastanza coraggioso da avvicinarsi (o può essere rivendicato in un capitolo successivo, meno rischioso). Questi segnalini indizio forniscono ai giocatori strumenti come lanterne, che possono rivelare il cattivo in determinati luoghi, o una trappola per orsi, che può bloccare temporaneamente il percorso del serial killer.

Se i campeggiatori riescono a resistere abbastanza a lungo, uno di loro verrà rivelato come il predestinato, con il potere di finire l’assassino per sempre. Dai un’occhiata al nostro Let’s Play per scoprire chi sopravvive alla notte e chi rimarrà a Camp Overboard… per sempre!

