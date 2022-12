Giochi Xbox e PC Game Pass dicembre 2022: Lego Star Wars, Hot Wheels Unleashed

Lego Star Wars: La saga di Skywalker – Il gioioso adattamento puzzle-piattaforma di TT Games dei nove film principali di Star Wars – titola l’elenco dei nuovi giochi di dicembre nella libreria di Xbox Game Pass. Gli abbonati possono accedervi martedì 6 dicembre.

Disponibile per gli abbonati a console (Xbox One e Xbox Series X) e PC Windows, oltre allo streaming su cloud per gli abbonati a Xbox Live Ultimate, Lego Star Wars: La saga di Skywalker consente ai giocatori di iniziare le loro partite all’inizio di qualsiasi trilogia — La minaccia fantasma, una nuova speranza, o La forza si risveglia – ed esplora la galassia con dozzine di minifig eroi e cattivi da lì.

I superfan potrebbero anche essere interessati al pacchetto di personaggi premium Galactic Edition (non incluso), che aggiunge altri 30 volti familiari che abbracciano tutte le epoche del canone di Star Wars, incluso il recentemente concluso Andor serie su Disney Plus.

Anche l’arrivo su Xbox e PC Game Pass questo mese (il 15 dicembre) è davvero eccellente Ruote calde Scatenato, da Milestone. Il corridore è stato lanciato nell’autunno del 2021 e fonde la fisica delle corse in stile sim con immagini e percorsi di kart-racer.

Gli altri titoli in arrivo su Xbox Game Pass e PC Game Pass, comunque per la prima metà di dicembre 2022 (ne verranno annunciati altri in seguito) sono:

Verso est (cloud, console e PC) — disponibile ora.

Il morto che cammina: Il finale Stagione (cloud, console e PC) — disponibile ora.

Servizio di consegna totalmente affidabile (PC) — disponibile ora.

Ciao vicino 2 (cloud, console e PC) — 6 dicembre.

Echi incatenati (cloud, console e PC) — 8 dicembre.

Metallo: Hellsinger (console) — 8 dicembre.

In alto sulla vita (cloud, console e PC) — 13 dicembre.

Mestiere di pozioni (console e PC) — 13 dicembre.

Rainbow Billy: La maledizione del Leviatano (cloud, console e PC) — 15 dicembre.

Ed ecco i titoli in uscita su Xbox e PC Game Pass il 15 dicembre. Gli abbonati possono acquistarli con uno sconto prima della partenza.

Alieni: Fireteam Elite (cloud, console e PC)

Respiro (cloud, console e PC)

Ricerca del drago 9: Echi di un’era sfuggente (cloud, console e PC)

Vigile del fuoco (cloud, console e PC)

Lago (cloud, console e PC)

One Piece: Guerrieri Pirati 4 (cloud, console e PC)

Neoverso (nuvola e console)

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labirinto (cloud, console e PC)

Tour PGA di Rory McIlroy (console, tramite EA Play)

Trasformatori: Campi di battaglia (cloud, console e PC)

Xbox Game Pass e PC Game Pass costano entrambi $ 9,99 al mese. PC Game Pass include l’accesso EA Play, che offre altri 70 giochi su PC. Xbox Game Pass Ultimate, a $ 14,99 al mese, offre agli abbonati l’accesso a tutto: le librerie PC Game Pass e Xbox Game Pass, EA Play su console e PC, nonché l’abbonamento Xbox Live Gold, necessario per il multiplayer online.