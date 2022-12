Giocare a F1 2022 e Dirt sul PC da gioco definitivo

Cosa fare con un super PC da gioco una volta che lo hai costruito? Per noi la risposta è stata F1 22con un aiuto laterale di Dirt.

Un paio di settimane fa, mi è stato affidato il compito di creare il mio primo vero PC da gioco, dal vivo, su Twitch. Non credo di poter sottolineare abbastanza quanto sia snervante sentirsi dire, OK, puoi essere equipaggiato con un abitacolo da corsa malato e un potente PC. Con tutti gli accessori che potresti sognare. E poi puoi fingere di essere un pilota di F1. Ma prima, devi lasciare che Internet ti guardi sudare e imprecare su una scheda madre per due ore.

Bene, ce l’abbiamo fatta: grazie al nostro sponsor GameStop, il nostro PC è pieno dei pezzi più belli e siamo stati in grado di mettere insieme un’incredibile configurazione di corse sim dal negozio online di GameStop.

L’unica cosa che restava da fare era correre! Aspetta, anch’io devo fare Quello in diretta su internet?!

Pat e io abbiamo messo alla prova il rig, superando sfide a cronometro e poi tentando semplicemente di superare un Gran Premio senza essere mandato contro un muro da Fernando Alonso, un uomo la cui intelligenza artificiale sembra avercela con me.

