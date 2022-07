Ghosts of Morgan City Stagione 2: data di lancio e aggiornamento

“I fantasmi di Morgan City” è un documentario spettrale che segue una squadra di investigatori del paranormale mentre indagano su possibili fantasmi a Morgan City, in Louisiana. Il suo lancio è stato confermato a maggio 2019 tramite un annuncio ufficiale di Travel Channel come sequel di “I fantasmi di Shepherdstown.” Mark Kadin, Will Ehbrecht, Tucia Lyman ed Elaine White sono i produttori esecutivi di MAK Pictures

Cast I fantasmi di Morgan City

Ben Hansen, Jereme Leonard e Sarah Lemos interpretano i personaggi principali di “I fantasmi di Morgan City.” Hansen è stato precedentemente in “Fact Or Faked: Paranormal Files”, così come in “Paranormal Lockdown” e “Ghosts Of Shepherdstown”. È un ex agente dell’FBI con eccezionali capacità investigative. Leonard è un demonologo che ha partecipato a diversi podcast. Lemos, il sensitivo della squadra, completa il trio. È nata a Salem, nell’Oregon, e in precedenza era stata ospite speciale di “Ghost Hunter Cruise” di Banner Travel.

Gli episodi sono pieni di mistero e rievocazioni degli incontri spettrali. Nel mezzo, gli esperti intervengono per spiegare i vari eventi e le loro possibili cause. Ci sono anche racconti storici e indagini, che danno allo spettacolo una perfetta miscela di misteri di omicidi, eventi paranormali e procedure CSI.

Dai un’occhiata al teaser

Di cosa parla Ghosts of Morgan Stagione 2?

Quando una sequenza di avvenimenti bizzarri e un aumento delle chiamate di emergenza legate ad attività paranormali iniziano a tormentare Morgan City, Louisiana, il capo della polizia James “Bo” Blair decide di indagare. Chiama a Shepherdstown, West Virginia, il capo della polizia Mike King, che in precedenza aveva affrontato un problema simile. Blair assume tre specialisti dopo aver conferito con lui: Jereme Leonard, Ben Hansen e Sarah Lemos. I tre lavorano insieme per capire cosa sta causando questi strani eventi.

La storia di questa serie di docu inizia con una donna che afferma di aver incontrato uno spirito mentre guidava attraverso un tratto nebbioso accanto al Lago Palourde. Dopo essere stata allertata dai carabinieri, la squadra interviene per indagare sulla situazione. Se hai visto precedenti programmi di caccia ai fantasmi come “Ghost Adventures”, saprai che ciascuna delle storie ha un circuito chiuso.

Tuttavia, la nebbia misteriosa che sembra ospitare una cosa disumana è il fulcro del primo episodio. Spetta interamente alla decisione dello spettatore se fornisce una risposta definitiva o meno.

Ogni episodio è pieno di tensione, sostenuta da rievocazioni degli incontri spettrali. Nel frattempo, gli esperti intervengono per spiegare i numerosi eventi e le loro possibili cause. Ci sono anche racconti e indagini storiche, che danno allo spettacolo la miscela ideale di misteri di omicidi, incontri paranormali e procedure CSI.

“Ghosts of Morgan City” espone alcuni dettagli intriganti sulla storia travagliata della città, come riportato dalla storica locale Diane Wiltz. Lo spirito del fantasma che percorre la nebbia, ad esempio, si dice sia Ada LeBoeuf, la prima donna impiccata in Louisiana nel 1927.

Ulteriori indagini portano gli investigatori a intervistare la sua pronipote, dove ottengono alcuni indizi. Il team conduce quindi prove con l’uso di dispositivi per identificare eventuali segni di attività insolita. Alla fine vediamo una svolta nella condanna per omicidio di Ada e la storia si conclude con una sorta di chiusura per la sua famiglia.

Mentre questa indagine volge al termine, iniziano ad arrivare altre chiamate dall’esterno di Morgan City. Il gruppo è ora costretto a girare per la parrocchia in cerca di risposte. Un altro esempio è una piantagione con un passato voodoo e un sanguinoso conflitto di guerra civile. Il gruppo si confronta anche con un’inquietante casa familiare posseduta dallo spirito di una bambina. Mentre l’equipaggio esplora documenti di storia antica e porta alla luce indizi inquietanti, fa piccoli passi per porre fine a questo inquietante tiro alla fune.

La prima stagione di “Ghosts of Morgan City” ha debuttato su Travel Channel venerdì 21 giugno 2019. Ogni segmento dura 60 minuti ed è composto da otto episodi.

Domande frequenti

Dove si svolgono i fantasmi di Morgan City nella vita reale?

L’ambientazione di Ghosts of Morgan City è la parrocchia di St. Mary, in Louisiana. La stagione di Morgan City (ufficialmente denominata Stagione 3) dello show di successo Ghosts of Shepherdstown è diretta da Ben, dal medium psichico Sarah Lemos e dal demonologo locale Jereme Leonard.

Chi sono i membri del cast di Ghosts of Morgan City?

Conclusione

Quindi, volontà “I fantasmi di Morgan City” ottenere una seconda stagione? Il viaggio non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale ed è troppo presto per fare previsioni certe. Tuttavia, data la sua premessa stranamente intrigante, non saremmo scioccati se fosse rinnovato per una seconda stagione. In tal caso, la stagione 2 di “Ghosts of Morgan City” verrà rilasciata a giugno 2020. Aggiorneremo quest’area con informazioni più specifiche quando le scopriremo.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.