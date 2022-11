Genshin Impact versione 3.3 ritorna su Inazuma, aggiunge finalmente Scaramouche giocabile

Successivamente, otterremo un altro paio di tassi di abbandono aumentati nella Fase 2. Il primo è Raiden Shogun “Plane of Euthymia”, un personaggio con un’affinità elettrica e un attaccamento speciale all’ambientazione dell’aggiornamento 3.3. un momento. L’altro personaggio della Fase 2 è “Pillar of Fortitude” Kamisato Ayato, che esercita i poteri dell’acqua.

Abbiamo già menzionato “Enigmatic Machinist” Faruzan, ma è uno dei due nuovi personaggi in arrivo con l’aggiornamento 3.3. L’Anemo Faruzan è un personaggio a quattro stelle che brandisce un arco. Insieme a lei c’è un Wanderer a cinque stelle che condivide anche l’Anemo Vision. Come i fan hanno sottolineato con entusiasmo, questo Wanderer è una versione giocabile di Scaramouche, un cattivo che è stato introdotto per la prima volta in Genshin Impact versione 1.1. Faruzan è legato al primo Event Wish, ma Wanderer non sembra ricevere alcun tasso di spawn speciale.