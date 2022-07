Genshin Impact versione 2.8 Rivelati i banner Kazuha e Klee, con Heizou, Tohma e Ningguang

Genshin Impact versione 2.8 arriverà il 13 luglio e con ogni nuova versione arriva un nuovo set di banner su cui i giocatori possono indossare nuovi personaggi. Anche se non stiamo ricevendo nuovi personaggi a 5 stelle in questa versione, HoYoverse ci sta dando un’altra possibilità per tirare fuori uno dei personaggi più forti del gioco. Kaedehara Kazuha è molto apprezzato come uno dei pull più preziosi, quindi questa è un’ottima occasione per prenderlo. Per non parlare del fatto che stiamo ancora ottenendo un nuovo personaggio a 4 stelle, Shikanoin Heizou.

Shikanoin Heizou è un personaggio di Anemo Catalyst a 4 stelle che ha un motivo kickboxer, attaccando i suoi nemici con calci e pugni. Probabilmente avrà un paio di ruoli diversi, come sub-DPS a raffica o come pilota per i team taser con i suoi attacchi veloci. Sarà un’aggiunta divertente alla tua squadra, quindi assicurati di prenderlo se hai i Primogem.

Kazuha è un personaggio Anemo Sword a 5 stelle progettato come supporto e sub-DPS. Aumenta il danno di molti altri personaggi, aumentando il danno elementale per chiunque ruoti. Nel frattempo, Klee è un personaggio Pyro Catalyst a 5 stelle che è un po’ datato, ma è comunque un solido personaggio pyro DPS. Thoma è un personaggio Pyro Polearm a 4 stelle che è uno degli shielder più forti nel Genshin Impact e Ningguang è un DPS principale Geo a 4 stelle.

Assicurati di salvare i tuoi Primogem per quando Kazuha e Klee arriveranno il 13 luglio. Puoi giocarci e divertirti nell’arcipelago Golden Apple appena rielaborato.