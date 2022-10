Genshin Impact Twitter rivela il nuovo design di Scaramouche e il personaggio di Faruzan

Il diabolico Scaramouche è stato un personaggio preferito dai fan sin dalla sua introduzione in un evento già lo scorso anno, e probabilmente non c’era nessun personaggio più atteso per essere giocabile. Infine, dopo le voci secondo cui Scaramouche potrebbe subire alcuni importanti cambiamenti, il Sesto Fatui Harbinger diventerà un personaggio giocabile per il quale i fan potranno spendere dei soldi duramente guadagnati. Tuttavia, c’è una svolta nel suo aspetto che potrebbe lasciare confusi alcuni fan. Come bonus, abbiamo anche ricevuto la notizia di un personaggio completamente nuovo di nome Faruzan che si unirà al roster più o meno nello stesso periodo di Scaramouche.

Scaramouche è stato rivelato durante la campagna mensile di “marketing a goccia”, in cui gli account dei social media di Genshin Impact pubblicano teaser sui nuovi personaggi in arrivo circa un mese prima del loro rilascio. Scaramouche era inizialmente percepito come un personaggio Electro, con i suoi design caratterizzati da evidenti segni distintivi dell’elemento salutato da Inazuma. Tuttavia, il suo “marketing a goccia” mostra che subirà alcuni importanti cambiamenti nel suo design e il suo elemento sarà effettivamente Anemo.

