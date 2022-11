Genshin Impact sta ottenendo un gioco di carte, diavolo sì

Nascosto nel trailer per Genshin ImpactL’imminente aggiornamento 3.3 di è forse una delle più grandi aggiunte che il gioco free-to-play di grande successo abbia presentato finora: un gioco di carte collezionabili in-game. Soprannominato Invocazione geniale, il gioco, secondo lo sviluppatore Hoyoverse, “combina il divertimento del sistema di combattimento basato sugli elementi di Genshin Impact con lo sviluppo della strategia”. Questo è un modo davvero secco per dirlo oltre a tutte le miriadi di cose da fare Genshin Impactora è possibile divertirti a morte mentre interpreti uno squalo di carte, battendo ogni personaggio in questo gioco che hai imparato pochi istanti fa e costruendo un mazzo inarrestabile di adorabili ritratti di personaggi.

Non c’è davvero niente di meglio di un buon gioco di carte in un videogioco. Quanto è bello sapere che uno sviluppatore di giochi pazzo là fuori, come Xzibit, vuole collegarti così tanto che non hanno solo creato un videogioco di ballerini che ami, ma hanno inserito un altro gioco all’interno di quel gioco – uno che, nella sua irresistibile semplicità, potrebbe persino essere migliore del gioco completo in cui si trova? Non deve nemmeno essere un gioco nell’universo su misura come Invocazione geniale. Può essere solo un semplice gioco di carte, tipo Lanzicheneccoche puoi interpretare nel mistero dell’omicidio medievale di quest’anno Pentimentoo semplice Texas hold ’em in Red Dead Redemption 2.

Inoltre no avere essere un gioco di carte. Una delle migliori aggiunte a Orizzonte Proibito Ovest rispetto al suo prequel non c’erano solo i nuovi vasti locali o gli strumenti di caccia alle macchine, ma Sciopero della macchina, un gioco da tavolo di strategia tattica che ti incoraggia a viaggiare per il mondo e raccogliere più pezzi. Dall’altra parte dello spettro dei giochi open world c’è Stella Oceano: La Forza Divinaun gioco che ha un mondo molto meno denso da esplorare ma è molto felice di popolarlo con personaggi assolutamente pazzi per Es’Owaun gioco da tavolo che è un po’ come il backgammon con statistiche e miniature.

Immagine: Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment tramite Polygon

Anche lo scopo di un gioco sembra non avere nulla a che fare con la decisione di includere giochi da tavolo completi come diversivo. Una delle cose più divertenti della trilogia di giochi di ruolo Voice of Cards di Square Enix – oltre al loro sorprendente tempo di consegna, con tre voci rilasciate in meno di 12 mesi – è nella loro presentazione, in cui ogni elemento del gioco è rappresentato attraverso le carte .

Naturalmente, questo fa sì che il giocatore si chieda se può davvero giocare a un gioco di carte nel, uh, Gioco di carte, e si scopre che puoi! In ogni città c’è una sala giochi, che consente ai giocatori di cimentarsi in un gioco di carte che è una specie di variante del gin rummy, ma con un tocco di gioco di ruolo. Puoi persino giocare con altri tramite la modalità cooperativa sul divano, che è una caratteristica particolarmente divertente – anche se qualcuno a cui piacciono davvero i giochi di Voice of Cards, lo è molto divertente che presumano che da due a quattro persone si riuniranno intorno a uno per suonarne un po ‘ Ramino strano.

Ma forse niente di tutto questo ti parla. Forse sei qualcuno che pensa (ragionevolmente): Se volessi giocare a un gioco di carte, comprerei un gioco di carte. Questo è giusto. Considera, tuttavia, le cose che si ottengono dalla fusione dei due. Nella loro forma più minimale, possono arricchire la finzione del mondo: i personaggi hanno vite e lavori, quindi perché non diversivi? Consentirti di partecipare a quel diversivo è un buon modo per ottenere quell’ambita “immersione” che molti giochi cercano. Parte della magia di Pentimento è che si preoccupa in gran parte di demistificare un periodo della storia che, nella coscienza popolare, è pensato in termini insolitamente sterili e piatti. Nell’includere Lanzichenecco, Pentimento può sottilmente elaborare il suo cast del XVI secolo, facendoli sembrare più umani.

Immagine: CD Project

Nei giochi più grandi, l’aggiunta di una carta persistente o di un gioco da tavolo, al contrario dei “minigiochi” una tantum che sono un punto fermo dei videogiochi, è un modo gratificante per incoraggiare il giocatore a uscire dai sentieri battuti in un modo che altrimenti non potrebbe . Offre ai giocatori un gioco secondario e più piccolo in cui possono migliorare solo se esplorano meglio il gioco in cui si trovano già. Al loro meglio, come in Fantasia finale 8‘S Tripla Triade o The Witcher 3: Caccia Selvaggia‘S Gwenti giochi di carte stessi si ripiegano nel gioco principale, diventando un punto della trama in una storia opzionale (Lo stregone 3torneo di Gwent) o un meccanico (Fantasia finale 8perfezionamento della carta di).

Mentre queste sono tutte cose meravigliose, una carta da gioco o un gioco da tavolo Potere fare, vale anche la pena notare che sono preziosi in un modo che richiede poca giustificazione: a volte è solo difficile trovare altre persone con cui giocare a uno strano gioco da tavolo, e la più grande fantasia che un gioco può offrire a volte è semplicemente quella in cui c’è un intero mondo di persone pronte a sedersi e giocare a un gioco da tavolo con te.