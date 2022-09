Genshin Impact sta ottenendo un gioco di carte collezionabili virtuale

Gli sviluppatori di Genshin Impact hanno annunciato l’ennesima funzionalità che verrà aggiunta al sempre più gigantesco gioco di avventura. I giocatori possono ora aspettarsi Genius Invokation, un gioco di carte collezionabili virtuale a cui puoi giocare all’interno del mondo del gioco. Hoyoverse ha fornito alcuni dettagli su Genius Invokation, ma non verrà lanciato fino alla versione 3.3 del gioco, che dovrebbe essere rilasciata il 7 dicembre.

Le carte sono tutte basate su personaggi e creature Genshin Impact. Nel gioco potrai invitare vari NPC e altri personaggi a giocare. (Apparentemente il personaggio appena annunciato Cyno si diverte a interpretarlo.) Se non vuoi affrontare un computer, puoi anche giocare con gli amici. Gli sviluppatori hanno affermato che sarà principalmente una modalità PvE “leggera e casual” e il PvP non avrà ricompense.

Immagine: Hoyoverse

Il filmato mostrava un combattimento a turni tra le due parti, con carte basate su personaggi come Keqing, Diluc, Xingqiu e Mona sul tabellone. Gli sviluppatori hanno affermato che “tutte le carte possono essere acquisite attraverso il gioco”, quindi sembra che i giocatori non avranno bisogno di usare gli elementi gacha per ottenere tutte le carte.

La notizia è stata condivisa come parte del flusso di aggiornamento 3.1 in arrivo, che ha anticipato la prossima ricerca principale per il gioco. La patch 3.1 porterà una celebrazione a Mondstadt e un’avventura audace a Sumeru dove affronterai due leader degli Araldo Fatui: Dottore e Scaramouche.