Genshin Impact prende in giro la regione di Sumeru in un nuovo trailer anime, rivelati i dettagli del livestream della versione 3.0

Dopo il periodo di attesa che sembra un’eternità per i fan di Genshin Impact, abbiamo finalmente potuto vedere il nuovo teaser trailer dell’Aggiornamento 3.0 per il gioco, ambientato a Sumeru. Ricreato nella gloria dell’anime, abbiamo dato un’occhiata a Sumeru per quasi un minuto intero, insieme ad alcuni dei personaggi che saranno sicuramente coinvolti nella trama. La qualità dell’animazione e dell’arte pone la domanda su quando HoYoVerse morderà i proiettili e rilascerà un vero anime per cui i fan hanno pregato sin dalla prima apparizione di Genshin Impact.

Nel trailer che HoYoVerse ha soprannominato Sumeru Promotional Video, siamo stati in grado di intravedere i paesaggi contrastanti ed evocativi di Sumeru di foreste e deserti, nonché una delle principali città della regione, Sumeru City. Per quanto riguarda i personaggi, il trailer è narrato da Nahida, doppiato dalla talentuosa Kimberley Anne Campbell, che parla della natura ciclica della vita e dell’esistenza e suggerisce ciò che potrebbe essere davanti ai giocatori una volta raggiunta Sumeru in termini di storia e conflitto.

Insieme alla breve apparizione e alla narrazione di Nahida, il trailer presenta diversi personaggi, alcuni impegnati in un combattimento mentre altri si sono semplicemente goduti la passeggiata attraverso il nuovo paesaggio di Sumeru e dei suoi dintorni. I personaggi che abbiamo potuto raccogliere dal video promozionale di Sumeru includono Tighnari, Collei, Alhaitham, Traveler-Aether, Paimon, Dori, Cyno, Dehya e Nilou.

Questo teaser promozionale farà indovinare e speculare ancora di più i fan su cosa accadrà quando arriverà l’autunno e Sumeru sarà disponibile per l’esplorazione. L’attesissima quarta regione di Genshin Impact è proprio dietro l’angolo e, con ogni nuova presa in giro di HoYoVerse, l’attesa sta crescendo in crescendo.

HoyoVerse ha anche annunciato la data di rilascio del livestream per la versione 3.0. Si svolgerà il 13 agosto alle 8:00 (UTC-4) e conterrà “dettagli succosi” sulla versione 3.0, nuovi codici di riscatto e altro ancora.