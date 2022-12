Genshin Impact ha vinto il gioco dell’anno 2022? La voce del giocatore ha spiegato

I Game Awards sono finiti e alcune persone chiedono se Genshin Impact abbia vinto il gioco dell’anno 2022 per come ha portato a casa il premio Player’s Voice.

È un momento emozionante per i fan di Genshin e per i viaggiatori di Teyvat. L’aggiornamento 3.3 è iniziato e ci sono due nuovi personaggi disponibili per giocare come con Faruzan e il Viandante.

Sebbene l’ultimo aggiornamento sia eccezionale, online c’è un po’ di confusione sulle sue prestazioni ai Game Awards di quest’anno.

Genshin Impact ha vinto il gioco dell’anno 2022?

Genshin Impact non ha vinto il gioco dell’anno 2022.

Secondo l’elenco completo dei vincitori, Elden Ring ha vinto l’ambito premio davanti a God of War Rangarok, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3, Stray e A Plague Tale Requiem.

Sebbene Genshin non abbia vinto e non sia stato nominato per l’ambito premio, ha vinto il premio Player’s Voice. Ha battuto Sonic Frontiers, Elden Ring, God of War Ragnarok e Stray. Sebbene una competizione amichevole sarebbe stata apprezzata, il comportamento online di alcuni viaggiatori di Teyvat e dei fan di Sonic è stato tutt’altro che di buon gusto nella costruzione di TGA.

Spiegazione del premio Player’s Voice

A differenza del gioco dell’anno, che alla fine viene determinato da una giuria di giornalisti, il premio per la voce del giocatore è il risultato dei voti esclusivamente dei giocatori.

Genshin Impact alla fine ha battuto Sonic Frontiers e tutti gli altri candidati, ma la preparazione ai premi del gioco è stata accesa. I fan di Genshin su Reddit hanno accusato i fan di Sonic di usare i bot, mentre alcuni fan di Sonic hanno accusato miHoYo di corrompere i giocatori per votare con premi in-game.

Nel frattempo, il subreddit di SonicTheHedgehog ha interrotto i post su Player’s Voice interamente a causa di post “ripetitivi” e “tossici”. Ora che il gioco è terminato, si spera che le persone possano smettere di preoccuparsi di un premio che in realtà non ha importanza e godersi semplicemente il loro gioco.

