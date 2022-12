Genshin Impact fa causa a Discord per scoprire l’identità di un importante leaker

Lo sviluppatore di Genshin Impact HoYoverse e l’editore Cognosphere hanno dichiarato guerra ai leaker di spicco nel gioco da qualche tempo. Il gioco è vulnerabile alle perdite, particolarmente suscettibile al datamining e alle perdite di beta test, ma HoYoverse sta respingendo nel tentativo di impedire la diffusione degli spoiler. In un rapporto di TorrentFreak, sembra che gli avvocati che rappresentano Cognosphere abbiano presentato una richiesta di citazione DMCA, essenzialmente facendo causa a Discord per l’identità di uno dei più grandi leaker della scena: Ubatcha.

Ubatcha è uno dei leaker più importanti e influenti di Genshin Impact, non solo occasionalmente fa trapelare nuove informazioni, ma controlla anche le fughe di altri leaker per la loro accuratezza e ridistribuisce tali informazioni su canali come Reddit e il loro account Twitter. Quando non sono su Reddit o Twitter, possono essere trovati sul server Discord di Wangsheng Funeral Parlor, un server con oltre 250.000 membri.

Il deposito era diretto a Discord e va dritto al punto: “Petitioner, Cognosphere Pte. Ltd. tramite il suo sottoscritto legale, con la presente richiede che il Cancelliere di questa Corte emetta un mandato di comparizione a Discord, Inc. per identificare i presunti trasgressori”, prima di identificare successivamente il trasgressore per nome: utente Ubatcha#2791. A Discord è richiesto di consegnare alcune delle informazioni personali di Ubatcha, come nome, indirizzo e numeri di telefono.

Indipendentemente dal risultato, le perdite per Genshin Impact potrebbero rallentare notevolmente mentre HoYoverse pompa il gas per affrontare molti dei problemi di perdita presenti nel gioco. HoYoverse aveva già inviato una richiesta di rimozione DMCA a una delle community di leak più popolari del gioco, il subreddit /r/Genshin_Impact_Leaks.

Mentre HoYoverse sta affrontando direttamente i leaker, i leaker nella comunità sono come un’idra. Taglia una testa e un’altra crescerà al suo posto. Con l’importanza delle perdite per Genshin Impact, HoYoverse e Cognosphere dovranno affrontare altri problemi fondamentali oltre a perseguire i leaker se vogliono davvero fermare il modo in cui vengono distribuite le informazioni correnti sul gioco.