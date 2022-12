Genshin Impact e i fan di Sonic stanno lottando per un premio ai The Game Awards

I fandom che si scontrano possono diventare brutti, soprattutto quando sono in lizza per un premio dettato dagli spettatori. La categoria annuale “Players’ Voice” dei Game Awards consente ai fan di votare il loro gioco preferito dell’anno, Genshin Impact presumibilmente incluso grazie ai suoi costanti aggiornamenti del servizio live. Ma i fan di Sonic non sono contenti che il gigante del mondo aperto rilasciato nel 2020 possa essere sconfitto da Genshin Impact, mentre i giocatori di Genshin Impact sono impazienti di portare il loro gioco gacha al top mentre guadagnano alcuni Primogem lungo la strada.

Al momento della stesura di questo articolo, l’ultimo aggiornamento di quattro ore fa mostra Genshin Impact e Sonic Frontiers che vanno testa a testa nelle votazioni, con entrambi i giochi che ottengono circa il 39% del voto complessivo. A partire dalle 14:50 ET, The Game Awards aveva rimosso l’API a causa di un aumento dei voti, impedendo ai fan con gli occhi d’aquila di controllare lo stato della competizione. Mentre oggi Genshin Impact ha ottenuto il 54% dei voti, i fan di Sonic Frontiers hanno chiaramente colmato il divario.

I social media sono in fiamme con entrambi i fandom alla gola dell’altro, alcuni in una competizione amichevole ma accesa e altri in una mentalità più tossica. Nel frattempo, il subreddit di Genshin Impact è pieno di post sui The Game Awards, con alcuni post che suggeriscono addirittura che i fan di Sonic Frontiers abbiano inondato illegittimamente il sistema di voto di bot.

La realtà è che i voti dei fan per i premi sono poco indicativi della qualità di un gioco, e piuttosto indicativi delle dimensioni e della dedizione di una base di fan. Quando il tribalismo sfugge di mano e i fan finiscono per mostrare il lato brutto di una comunità, è allora che le cose iniziano a diventare un po’ ridicole. Fortunatamente, ci sono ancora alcuni meme positivi che escono da questa situazione, che si spera possano far ridere alcune persone.