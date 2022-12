Genshin Impact aggiunge Alhaitham e Yaoyao come personaggi giocabili

Hoyoverse ha annunciato subdolamente due nuovi personaggi giocabili per Genshin Impact ieri sera durante i The Game Awards 2022. La prima era una giovane ragazza di nome Yaoyao, e l’altra era la ragionata accademica Alhaitham. Finora lo studioso ha svolto un ruolo estremamente attivo nei viaggi dei giocatori nella nuova regione di Sumeru, e quindi ora i fan stanno finalmente celebrando il suo annuncio ufficiale come personaggio giocabile.

Genshin Impact è attualmente nella sua patch 3.3 e il subdolo cattivo Scaramouche, ora conosciuto come il Vagabondo, si è unito alla storia dopo uno scontro con un boss con lui nella patch 3.2. La storia principale del gioco si è svolta in una regione chiamata Sumeru dalla fine di agosto, e da allora Alhaitham ha aiutato il Viaggiatore come alleato. È stato con noi praticamente in ogni fase del percorso nella regione e, per questo motivo, alcuni fan hanno ipotizzato che sarebbe diventato giocabile in una patch precedente. Ma non si è presentato fino a quando Hoyoverse non l’ha rivelato a sorpresa la scorsa notte.

Inoltre, è stato raggiunto insieme a Yaoyao, che è stato preso in giro in precedenza, ma sembrava anche arrivare con un programma più lento del previsto.

I fan sono più che entusiasti dell’arrivo di Alhaitham, dal momento che è stato uno dei preferiti dai fan in tutta la storia di Sumeru. Si è fatto un nome essendo un nerd scontroso ma ben intenzionato che persegue la verità a qualunque costo. E come sempre con Genshin Impact fan, non fa male che sia appassionato e anche figo. Dall’annuncio, Twitter è stato pieno di fan entusiasti di lui mentre pubblicano fan art, meme e solo post di apprezzamento generale.

OH MIO DIO AL HAITHAM STA ARRIVANDO RIPETO AL HAITHAM STA ARRIVANDO LUI STA ARRIVANDO AL HAITHAM STO ARRIVANDO AL HAITHAM ARRIVANDO IO SONO . — Zy0x (@Zy0x_) 9 dicembre 2022

Ovviamente non sono tutte battute. I fan hanno anche pubblicato opere d’arte dopo l’annuncio. Ne ho raccolte alcune qui per farti guardare, rispettosamente.

Non abbiamo ancora date di uscita confermate per Alhaitham o Yaoyao. Tuttavia, il calo del marketing ora significa che probabilmente entreranno Genshin Impactla patch 3.4 di. Anche questa patch non ha ancora una data di rilascio, ma possiamo aspettarci che venga rilasciata a metà gennaio, se gli sviluppatori si attengono alla consueta sequenza temporale.