Gen Con: il nuovo gioco di ruolo da tavolo di Warhammer 40K esplora il mistero pulp

Warhammer 40,000 è un mondo in cui potenti guerrieri transumani si scontrano con terrificanti mostri alieni, ma spesso i suoi personaggi più interessanti sono gli umani intrappolati nel mezzo. In tutti i romanzi di Black Library, gli Inquisitori Gregor Eisenhorn e Gideon Ravenor hanno dimostrato di essere psionici incredibilmente potenti, ma sarebbero inefficaci senza gli sforzi dell’ex cacciatore di taglie Harlon Nayl o dell’acrobata Kara Swole. Allo stesso modo, l’autore Dan Abnett’s Horus in aumento è tanto più crudo e terrificante perché i suoi eventi sono visti attraverso gli occhi di artisti e giornalisti, ricordi come Euphrati Keeler e Solomon Voss.

Immagine: Cubicolo 7/Officina dei giochi

Alla Gen Con di venerdì, l’editore Cubicle 7 ha annunciato che stava espandendo la sua linea di giochi di ruolo a tema 40K per includere umani normali che, come Nayl e Keeler, lavorano al servizio di clienti più potenti. Chiamato Imperium Maledictumquesto nuovo gioco è stato ispirato dai precedenti giochi basati su d100 pubblicati da Black Industries, inclusi classici come Oscura eresia. L’argomento di questo nuovo gioco è in netto contrasto con i personaggi di livello superiore disponibili Ira e Gloria, il gioco di ruolo da tavolo a tema 40K di Cubicle 7. Aspettati che i combattimenti siano ravvicinati e le narrazioni deliziosamente pulp.

“Insieme a Ira e Gloria, sei più concentrato sull’azione”, ha detto a Polygon il direttore creativo Emmet Byrne prima dell’annuncio. “Stai giocando ad archetipi e unità dal tavolo [wargame]. Imperium Maledictum è [about being] molto più investigatori di livello inferiore che cercano di lavorare contro – o lavorare all’interno – dei meccanismi dell’Imperium”.

I giocatori costruiranno il loro gruppo come una sorta di banda da guerra, con ciascuno dei suoi personaggi legato a un potente mecenate. Quel patrono potrebbe essere un Inquisitore, come Eisenhorn o Ravenor, o potrebbe essere un ricordo della potente casta religiosa dell’Imperium, nota come Ecclesiarchia. Molte opzioni diverse saranno messe a disposizione dei giocatori, ma la parte importante è la spinta e l’attenzione che un tale sostenitore darà a una campagna in corso. Saranno responsabili delle missioni e degli obiettivi della banda da guerra, nonché delle risorse che hanno a loro disposizione. Ma investiranno anche i personaggi con l’autorità di cui hanno bisogno per sfondare la paralizzante burocrazia dell’Imperium.

“In Ira e Gloria, se sei uno Space Marine fai quello che vuoi”, ha detto Byrne. “Un cittadino normale per strada non ti dirà: ‘No, non sei autorizzato a entrare in questo bar.’ Invece [Imperium Maledictum] riguarda molto la tua influenza, la tua influenza personale.

I giocatori potranno utilizzare il background del proprio personaggio per guadagnare doni. Forse hanno frequentato l’università alla Schola Progenium, e quindi hanno legami con gli studiosi stessi o con gli aristocratici che finanziano le loro ricerche. Forse hanno una storia come piccoli criminali e quindi hanno accesso ai ganger e ai boss del crimine che controllano il mondo sotterraneo. I giocatori dovranno utilizzare ogni connessione sociale che hanno a disposizione per raggiungere gli obiettivi del loro sostenitore.

Ma a volte avranno bisogno di dare prova di forza per portare a termine il lavoro.

“Ad un certo punto, se lo desideri, puoi togliere il simbolo del tuo mecenate e iniziare a sventolarlo”, ha detto Byrne. “’Ehi, sono davvero importante!’ Se il tuo patrono è un Inquisitore, potrebbe non piacere perché gli torneranno dire che hai bruciato il fienile e hai attirato l’attenzione su di loro, quel genere di cose. […] A che punto premi il pulsante rosso dove devi [say], ‘Ehi, ho questo potente mecenate.’ E anche allora, la gente potrebbe dire: “Non mi interessa”. Potrebbe essere davvero peggio”.

Il Imperium Maledictum la linea di prodotti per giochi di ruolo dovrebbe iniziare a essere lanciata non prima in autunno con un regolamento di base, uno schermo per il master e un set di base in scatola. Contemporaneamente verranno lanciate le prime avventure ufficiali, sotto forma di PDF da scaricare gratuitamente.

“Una delle cose che abbiamo iniziato a fare alcuni anni fa è stata smetterla di inserire le avventure nei nostri libri”, ha detto Byrne, “con l’idea che dopo aver eseguito la prima avventura, questi diventano una sorta di pagine morte nel libro che devi continua a trascinarti dietro”. Invece, quelle pagine costose verranno riempite con più materiale di partenza, tabelle e dettagli di sfondo sull’impostazione.

Byrne ha affermato che la linea si amplierà rapidamente con libri su veicoli e armi. Da lì, Cubicle 7 inizierà a pubblicare materiali specifici per fazioni, libri che descrivono in dettaglio il lavoro per l’Inquisizione o l’Astra Militarum, l’Ecclesiarchia o l’Astra Telepatica. Questi, a loro volta, saranno integrati con avventure complementari. I fan potranno seguire lo sviluppo sul sito Web ufficiale di Cubicle 7, con maggiori dettagli a seguire da un seminario alla Gen Con venerdì.