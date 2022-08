Gen Con 2022: SolForge Fusion, un nuovo gioco di carte dai creatori di Magic, Ascension

Ogni appassionato di tavoli ha un meccanico preferito. La mia è la costruzione del ponte. Sono un appassionato giocatore di Ascensioneun impiccione Magia: The Gatheringamante di Gloomhavene un demone per tutti gli altri punti base del genere. Per dire che ero entusiasta di sentire che Richard Garfield (creatore di MTG) e Justin Gary (creatore di Ascensione) stavano creando SolForge Fusion insieme è dire poco. Dopo molti mesi di monitoraggio su Kickstarter e ricerche sul forum Reddit, la scorsa settimana sono finalmente riuscito a tracciare la strada verso la fucina, appena prima della Gen Con di quest’anno a Indianapolis.

Fondamentalmente, il gioco è un revival dell’originale SolForge (un gioco di carte digitali free-to-play pubblicato nel 2016). Fusione è stato progettato come un gioco di carte collezionabili che potrebbe essere giocato da giocatori di tutti i livelli. Ciò significa introdurre una meccanica di costruzione del mazzo che evita le trappole dei “mazzi netti” sopraffatti (creati da un giocatore, caricati su Internet e copiati dalle masse per schiacciare gli avversari) e riduce i costi di avvio.

Un altro obiettivo chiave per cui gli sviluppatori avevano Fusione stava costruendo la storia e la tradizione. Durante una chiamata per questa storia, Gary ha detto che sono già stati scritti oltre tre anni di archi narrativi e che il rilascio ufficiale del gioco è ancora tra più di un mese. Questa è un’impresa impressionante considerando che i giocatori contribuiranno a plasmare il futuro del SolForge Fusion universo: ogni albero narrativo si ramificherà e cambierà in base all’esito di Storyline Events (competizioni una volta per rilascio che decidono l’esito dei futuri punti della trama), il primo dei quali si svolgerà questo fine settimana alla Gen Con.

Ho giocato la mia prima partita Simulatore da tavolo (TTS) con Gary, e abbiamo iniziato allestendo il nostro tavolo virtuale. Con i nostri mazzi fusi e Forgeborn scelti, ognuno di noi ha disegnato le mani ed era ora di vedere chi avrebbe iniziato con la fucina.

Il gioco ha scelto Gary per iniziare, quindi è arrivato il momento per me di sedermi e guardare il suo gioco. Quando la tua fucina è accesa, puoi giocare carte davanti a una qualsiasi delle tue cinque corsie o bandire una carta dalla tua mano, oltre a compiere qualsiasi azione gratuita. Una volta giocata una carta, inizia il potenziamento del mazzo. La versione di livello inferiore della carta viene bandita e la versione di livello successivo viene messa nella tua pila degli scarti.

Ha finito il suo turno ed è stata la mia occasione per rispondere. Tutti gli elementi di gioco erano gli stessi nel mio turno, tranne per il fatto che le mie creature venivano giocate nelle ultime file delle mie corsie. Dopo che ognuno di noi aveva terminato due turni, è iniziato il combattimento. Le creature in prima fila hanno attaccato e inflitto danni ad altre creature o hanno colpito direttamente il giocatore avversario. Le creature nell’ultima fila potevano solo difendere.

Siamo passati da una corsia all’altra, bandendo le creature morte in battaglia, aggiustando la nostra vita per i danni ricevuti e concludendo la fase di combattimento. Con ciò, la nostra prima fase del mazzo è stata completata. La fucina è stata quindi passata a me e abbiamo pescato nuove mani di cinque carte per iniziare la fase del mazzo successiva. Il gioco è continuato fino a quando non ho raggiunto la salute zero. Se nessuno di noi avesse raggiunto lo zero entro la fine del quarto ciclo del mazzo, chi avesse più salute rimanente avrebbe vinto.

Dopo il mio gioco iniziale con Gary, ho fatto i miei test di gioco per conoscere meglio il gioco.

C’è una curva di apprendimento distinta per il gameplay. L’ho notato a differenza MTG o Ascensione, SolForge Fusion non ha una lenta accelerazione. Non ci sono terre o risorse necessarie per giocare magie o creature più forti. In un certo senso, mi è davvero piaciuto. Invece di trascinare il gioco senza nulla sul tabellone, il gioco è saltato fuori immediatamente. Sfortunatamente, questa funzione può intimidire i nuovi giocatori poiché non c’è molto tempo per imparare il flusso dei turni oi cicli del mazzo prima di essere gettati nella mischia.

Ho anche notato che i miei colleghi tester e io tendevamo a dimenticare di usare i nostri poteri Forgeborn. Spesso ci distraevamo da altri elementi di gioco o semplicemente ci confondevamo su cosa ha fatto cosa. Ci vogliono da una a due partite con le carte di una fazione per capire davvero la sinergia e il modo migliore per maneggiarle. Con tempo di gioco limitato e accesso solo all’online TTS versione, è stato difficile per noi entrare in qualsiasi strategia.

Un altro schema era la vittoria schiacciante. Soprattutto tra due nuovi giocatori, le vittorie tendevano ad essere con un ampio margine piuttosto che con pochi punti. Nei miei test di gioco, un giocatore spesso vinceva una partita, poi perdeva la successiva in modo spettacolare. Una volta giocata una solida fila di creature, era quasi impossibile per l’avversario evitare di subire più di 20 danni in un solo turno. Anche nei live streaming ufficialmente sanzionati ho visto lo staff dello sviluppatore Stone Blade Entertainment l’uno contro l’altro, il gameplay tendeva a giocatori che vincevano in una vittoria schiacciante contro una vittoria fine.

Tuttavia, ci sono molti aspetti interessanti e divertenti del gioco. I mazzi unici nel loro genere mantengono il draft e la fusione freschi. La creazione del mazzo non finisce mai davvero, dal momento che continui a costruire mentre giochi. Lo stesso mazzo fuso può comportarsi in modo completamente diverso in base alle carte che giochi e migliori durante il gioco, il che è un vantaggio importante.

Gary e Garfield hanno rimosso alcune barriere affinché i nuovi giocatori si interessino al titolo. I set di buste e i pacchetti possono essere combinati in migliaia di modi, consentendo ai giocatori di ottenere di più dal gioco senza dover acquistare mazzi costosi fin dall’inizio. Il gioco è anche un costruttore di mazzi ibrido, quindi verrà lanciato TTS e ai tavoli contemporaneamente. A differenza di altri titoli con app complementari, come Ascensione, i giocatori possono scansionare i mazzi unici che creano e caricarli. Ciò evita che il gioco online sia solo una piattaforma virtuale e consente di ottenere la vera esperienza di gioco sia online che offline.

Giocando SolForge Fusion Su TTS non è perfetto. Errori di caricamento e difetti di progettazione (come sovrapposizioni che oscurano cinque delle mie corsie dal mio avversario) finiscono per portare i giocatori fuori dal gioco. Soprattutto per i nuovi utenti della piattaforma, l’interfaccia può richiedere molto all’apprendimento e al divertimento del gioco. Ci sono stati diversi ritardi nel rilascio del gioco e mi sarebbe piaciuto vedere gli sviluppatori usare quel tempo per creare un’app complementare prodotta con la stessa capacità di scansione e riproduzione.

Un elemento interessante che offre il lancio ibrido è che i tornei ufficialmente sanzionati possono essere tenuti online immediatamente. Mazzi e giocatori saliranno di livello anche fuori competizione. Ciò impedisce ai nuovi arrivati ​​di essere gettati nei cassonetti dai professionisti e fornisce anche un incentivo per aumentare il livello di un mazzo per competere in eventi di livello superiore.

Ma il gioco sarà in grado di mantenere l’interesse dei giocatori occasionali o cadrà in un circuito principalmente competitivo? C’è una grande rigiocabilità e ci sono aspetti di costruzione del mazzo unici che apprezzo decisamente, ma non sono sicuro che il gameplay stesso stia facendo qualcosa di nuovo. Si basa troppo sul fascino della competizione e sulla variabilità dei mazzi? Solo il tempo lo dirà.