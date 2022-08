Gen Con 2022: le nuove miniature per il gioco di ruolo da tavolo di The Witcher sono AF calde

Una nuova linea di miniature per il gioco di ruolo da tavolo The Witcher ha debuttato la scorsa settimana al Gen Con. Includono Geralt di Rivia, Yennefer e il bardo Dandelion, meglio conosciuto come Jaskier dai fan della serie Netflix. I cinque nuovi set di tre miniature sono ora disponibili online per $ 20 ciascuno.

Prodotta da Monster Fight Club, la linea di blister di plastica comprende anche tre classi: artigiano, uomo d’arme e mago, oltre a più necrofagi di quanti tu possa scuotere un pennello. Il materiale è una via di mezzo tra un tipo di PVC flessibile e vecchio stile e la plastica rigida ad alto dettaglio utilizzata dagli Archon Studios. Si adesca facilmente e dipinge bene, e i dettagli sono profondi e nitidissimi. Ma il materiale si piega facilmente, il che dovrebbe migliorare la durata delle miniature. Sono ancora in sospeso se preferisco la supercolla o il cemento plastico, ma dal momento che sono per lo più sculture in un unico pezzo, è un punto controverso.

Foto: Charlie Hall/Poligono

Foto: Charlie Hall/Poligono

Foto: Charlie Hall/Poligono

Foto: Charlie Hall/Poligono

Il gioco di ruolo di The Witcher lanciato nel 2018, frutto della stretta relazione tra R. Talsorian Games e CD Projekt. Tuttavia, è completamente separato dalla serie Netflix. In effetti, il co-creatore Cody Pondsmith ha detto a Polygon di aver compiuto il massimo sacrificio per proteggere la licenza per la sua azienda: non ha mai, e non guarderà mai l’interpretazione di Henry Cavill del famoso cacciatore di mostri, per timore che influenzi sottilmente il suo lavoro.

Lo stregone Il gioco di ruolo è stato rapidamente seguito nel 2020 con il Rosso cyberpunk RPG, il prequel de facto di Cyberpunk 2077. Entrambi hanno ricevuto elogi dalla critica, anche qui a Polygon, per il loro stile di gioco ricco di azione e la loro tradizione incredibilmente ricca e diversificata.

Monster Fight Club sta anche producendo prodotti con una licenza di CD Projekt. Suo Zona di combattimento cyberpunk — che ha chiuso un Kickstarter da $ 300.000 nel 2021 — dovrebbe arrivare con i sostenitori in autunno, con un rilascio al dettaglio prima della fine dell’anno. Polygon ha avuto un’anteprima pratica del set iniziale da $ 120 alla Gen Con ed è stato più che all’altezza del clamore. Non solo la meccanica era veloce, fluida e facile da capire, ma il set includeva uno straordinario assortimento di scenari, inclusi edifici colorati a due piani in stile MDF, un container di plastica e un carico di barche di terreno sparpagliato. Include anche alcune recinzioni a maglie di catena sorprendentemente belle, che è terribilmente difficile da stampare in 3D a casa.