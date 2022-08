Gen Con 2022: i migliori giochi da tavolo di Polygon sono anche i più caotici

Gen Con 2022 è stato come tornare a casa per me. Dopo quasi due decenni di partecipazione al Super Bowl dei giochi da tavolo, ho sviluppato degli amici molto stretti che mi piace vedere ogni anno. Passare due anni senza rinnovare quei rapporti è stato del tutto troppo lungo. Quest’anno, dopo la chiusura del vendor floor, non eravamo interessati a giocare all’ultimo gioco in stile Euro, o a una campagna in una scatola, oa un grande e tentacolare gioco di strategia Ameritrash. Volevamo solo divertirci e la selezione di nuovi giochi offerti si adattava perfettamente alle nostre esigenze.

In effetti, penso che i migliori giochi della Gen Con quest’anno siano stati le cose più leggere e frivole che si possano immaginare. Ma più di ogni altra cosa, i migliori giochi di quest’anno sono stati caotici, incluso il titolo che potrebbe essere solo il mio gioco personale dello show.

Foto: Charlie Hall/Poligono

Foto: Charlie Hall/Poligono

I consegnatori di pizza psichici vanno nella città fantasma

I consegnatori di pizza psichici vanno nella città fantasma è un gioco in ambiente nascosto per 3-5 giocatori. Nota che non ho detto movimento nascosto, come dire Monache in fuga, Venerdì scorso, Lettere a Whitechapelo Operazioni specifiche. In questo gioco, ogni giocatore riceve una grande griglia laminata e un pennarello cancellabile a secco. L’obiettivo è scoprire e consegnare una pizza alle persone che vivono a Ghost Town. Che tipo di pizza vuole ogni casa? Non lo saprai fino a quando non avrai trovato una pizza e poi avrai usato i tuoi poteri psichici per indovinare la sua appartenenza. Il concetto è stronzo quanto il nome, specialmente quando ti imbatti accidentalmente in uno spazio di teletrasporto e devi iniziare a creare il tuo Zork-come la creazione di mappe da capo.

Puoi acquistare I consegnatori di pizza psichici vanno nella città fantasma direttamente da Board Game Tables Dot Com per $ 39,00 direttamente dall’editore.

Ecco un po’ del resto dei nuovi titoli più caotici, presentati in ordine alfabetico.

Dopo il successo della sua campagna di crowdfunding, Consegnatori di pizza psichici metti i loro soldi dove conta – in adorabili meeples fantasma. Foto: Charlie Hall/Poligono

Boo

Le ultime da Smirk & Laughter Games, Boo è un gioco a scatola piccola progettato da Scott Brady che è assolutamente affascinante. All’interno troverai una collezione di meeples gatto di legno e un piumino di peluche. Capovolgi l’interno della scatola, posiziona il piumone in cima e procedi a fischiare i tuoi avversari in un fiasco di controllo dell’area di incontro a tre incontri.

Boo Sarà presto disponibile.

Foto: Charlie Hall/Poligono

Gatto nella scatola

Gatto nella scatola è un gioco di carte in cui si prendono trucchi, come Cuori, Picche, Euchree Pinnacolo. I giocatori competono per raccogliere set di carte in base al gioco della carta più alta in un determinato seme. La ruga è che tutte le carte sono nere. I giocatori chiamano il seme che stanno giocando, quindi segnano la carta che hanno giocato su un tabellone a doppio strato con un gettone unico. Se per qualsiasi motivo rompi la logica del tabellone che stai creando – non potendo giocare un colore o un numero di una carta che manca, per esempio – crei un paradosso e tutti i punti che hai segnato finora diventa negativo. È un gioco elaborato di avvita il tuo vicino, ma anche sorprendentemente veloce e leggero.

Gatto nella scatola è ora disponibile direttamente dall’editore per $ 29,95.

Foto: giochi Floodgate

Aquiloni

La prima cosa che butto via quando apro un gioco da tavolo è il punchboard. La seconda cosa che butto via è il timer della sabbia, se ce n’è uno. Lo stress di quella cosa non ha contribuito assolutamente a divertire qualsiasi gioco a cui abbia mai giocato, tranne Aquiloni. Ciascuno dei diversi timer è diverso, con alcuni che sono a 30 secondi, un altro a un minuto e mezzo. I giocatori, a turno, giocano a carte che corrispondono ai timer, cercando in cooperazione di tenere tutti questi “aquiloni” in aria prima che la sabbia finisca. Ancora una volta, caos assoluto, ma anche un ottimo modo per riscaldare le persone all’inizio di una lunga notte di giochi da tavolo.

Puoi preordinare Aquiloni ora per $ 20.

Scommessa sul set pronto

Ho avuto la fortuna di avere una demo di AEG Scommessa sul set pronto nientemeno che Ruel Gaviola, che ha detto agli influencer riuniti di essersi consultato sulla sua progettazione e di aver contribuito al lavoro di voce fuori campo per l’app complementare. Lo ha descritto come “un gioco di società per giocatori da tavolo”, il che ha perfettamente senso. Fondamentalmente, ci vogliono corse di cavalli e roulette, li mescola in un gioco in tempo reale e quindi aggiunge alcune condizioni di vincita alternative sotto forma di una pila di carte. In questo modo i membri della tua famiglia che amano andare al casinò e capiscono cose come le scommesse triple e… beh, la matematica… possono competere su un campo di gioco relativamente equo con quelli di noi a cui piace giocare Biglietto per la corsa.

Scommessa sul set pronto costerà $ 39,99 e dovrebbe essere disponibile per l’acquisto entro la fine dell’anno.

Foto: Charlie Hall/Poligono

Cambio di realtà

Academy Games è noto per le sue inebrianti simulazioni storiche e giochi di strategia. Sono felice di riferire che quello di Gunter Eickert Stellaris: eredità infinita sta venendo bene. Ma il vero colpo di testa per me è stato Cambio di realtàche è ovviamente ispirato all’iconica motocicletta da corsa Tron. È solo che questa volta il binario si muove, con cubi che ruotano e ruotano lungo i loro assi. Non hai vissuto fino a quando non hai preso la curva quattro e l’hai fatto schiantare subito sulla schiena, derezzando il tuo avversario e rimandandolo sulla linea di partenza. C’è un’edizione deluxe, oltre a regole opzionali per completare Mario Kart con conchiglie, banane e altro.

Cambio di realtà era in vendita solo quest’anno alla Gen Con, con il set deluxe in arrivo a $ 65. Aspettati di avere l’opportunità di acquistarlo presto.